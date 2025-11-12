Legea pensiilor private, prin care sunt impuse restricții beneficiarilor la retragerea sumelor la care au dreptul, este analizată de CCR. Magistrații constituționali discută sesizările ÎCCJ și AUR.

Legea pensiilor private pe masa CCR

(CCR) reia dezbaterile pe sesizările (ÎCCJ) şi AUR pe legea privind plata pensiilor private. Instanța supremă a sesizat Curtea Constituțională pe proiectul de lege, adoptat la inițiativa Guvernului Bolojan. Actul normativ introduce restricții de plată pentru pensiile private din piloanele II şi III.

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament, la inițiativa Guvernului Bolojan. Actul normativ impune beneficiarilor de pensii private restricții la retragere sumelor din Pilonul II – pensia privată obligatorie, administrată de stat și Pilonul III.

Astfel, cei care au cotizat la vor primi, la cerere, doar 30% din suma la care au dreptul. Diferența va fi eșalonată pe opt ani și plătită lunar. Prin excepție, doar bolnavii cu afecțiuni oncologice au dreptul să beneficieze de toată suma, într-o singură retragere, pentru tratament. Este o discriminare, dat fiind că există și alte afecțiuni grave care necesită tratamente costisitoare.

Mai pot primi întreaga sumă cu care au contribuit, într-o plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare.

ÎCCJ a solicitat analiza CCR pe lege

Judecătorii ÎCCJ, convocaţi în cadrul Secţiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituţională. Aceștia au reclamat mai multe aspecte de neconstituţionalitate în legea pensiilor private adoptată de coaliția de guvernare.

Magistrații consideră că cetăţenii au dreptul la reglementări clare, previzibile şi predictibile cu privire la drepturile lor la pensie. Potrivit acestora, este în interesul societății ca legea să fie examinată de Curtea Constituţională înainte de promulgare. Ei consideră că, CCR trebuie să facă acele corecții care se impun înainte ca legea să genereze efecte în masă.

Magistraţii susţin că din examinarea prevederilor acestei legi se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament.

Legea pensiilor private contestată de AUR

Partidul AUR a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu actul normativ. Partidul condus de George Simion susține că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”. Ei acuză că legea pensiilor private nu a fost concepută în interesul cetățenilor contribuabili.

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat «pentru» adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români”, susține AUR într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în forma actuală a legii, beneficiarii acestui act normativ sunt administratorii fondurilor private. Aceștia vor încasa comisioane de pe urma banilor pe care îi administrează. Iar comisioanele cresc cu cât banii rămân o perioadă mai lungă în administrarea lor.