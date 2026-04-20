B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
20 apr. 2026, 13:52
Legendara trupă Iron Maiden revine în România cu un show grandios. Când și unde va avea loc concertul și câți fani sunt așteptați (VIDEO)
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Andy Von Pip
Cuprins
  1. Când și unde va avea loc concertul Iron Maiden în România
  2. Câți oameni sunt așteptați la concert?
  3. Au mai concertat Iron Maiden în România?
  4. De ce este acest concert atât de important
  5. Un eveniment major pentru fanii rock din România
  6. Care sunt cele mai cunoscute piese ale trupei Iron Maiden
  7. Ce alte hituri au marcat cariera trupei?
  8. De ce sunt aceste piese atât de speciale

Formația britanică Iron Maiden, una dintre cele mai influente trupe din istoria heavy metalului, revine în România în 2026 cu un concert așteptat de zeci de mii de fani. Evenimentul face parte din turneul aniversar „Run For Your Lives”, care marchează 50 de ani de carieră ai legendarei trupe.

Când și unde va avea loc concertul Iron Maiden în România

Concertul este programat pentru 28 mai 2026, pe Arena Națională din București, cel mai mare stadion al țării, potrivit site-ului iabilet.ro.

Show-ul promite o producție spectaculoasă, cu un setlist care va include cele mai cunoscute piese din întreaga carieră a trupei, într-un turneu considerat unul dintre cele mai ambițioase ale lor.

Câți oameni sunt așteptați la concert?

Deși organizatorii nu au comunicat oficial un număr exact de participanți, Arena Națională poate găzdui peste 50.000 de spectatori la concerte de amploare. Având în vedere cererea uriașă de bilete și faptul că multe show-uri din turneu sunt sold-out, este de așteptat ca evenimentul din București să fie aproape sau complet plin.

Au mai concertat Iron Maiden în România?

Da, trupa are o relație veche cu publicul din România. Primul concert a avut loc în 1995, la Sala Polivalentă din București. Mai recent, Iron Maiden a urcat pe scenă în România în 2022, la Romexpo, în cadrul turneului „Legacy of the Beast”.

Revenirea din 2026 marchează o nouă întâlnire cu fanii români, într-un context special – aniversarea a jumătate de secol de existență a trupei.

De ce este acest concert atât de important

Turneul „Run For Your Lives” nu este unul obișnuit, ci un eveniment aniversar care reunește cele mai importante momente din istoria formației. Potrivit membrilor trupei, acesta include unele dintre cele mai spectaculoase elemente de scenă și producție din cariera lor.

În plus, Iron Maiden rămâne una dintre cele mai de succes trupe live din lume, cu milioane de bilete vândute și turnee care adună constant sute de mii de spectatori.

Un eveniment major pentru fanii rock din România

Concertul din 28 mai 2026 este deja considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale anului în România. Cu o bază de fani extrem de loială și un show recunoscut pentru energie și spectaculozitate, Iron Maiden promite un concert memorabil pe Arena Națională.

Dacă ritmul vânzărilor de bilete se menține, Bucureștiul ar putea găzdui unul dintre cele mai mari concerte rock din ultimii ani.

Care sunt cele mai cunoscute piese ale trupei Iron Maiden

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Iron Maiden a lansat zeci de hituri care au devenit imnuri pentru fanii rock din întreaga lume. Setlisturile lor live includ aproape întotdeauna piese legendare, cântate de public vers cu vers.

Printre cele mai populare și așteptate melodii se numără:

  • „Fear of the Dark” – probabil cea mai iubită piesă a trupei, cu un refren cântat în cor de zeci de mii de oameni la fiecare concert
  • „The Trooper” – inspirată din războiul Crimeii, este una dintre cele mai energice piese live
  • „Run to the Hills” – un hit clasic, cu un ritm alert și un mesaj puternic
  • „Hallowed Be Thy Name” – considerată de mulți fani drept cea mai bună piesă Iron Maiden
  • „Number of the Beast” – una dintre cele mai cunoscute melodii din istoria heavy metalului

Ce alte hituri au marcat cariera trupei?

Lista continuă cu piese care au definit stilul Iron Maiden:

  • „Wasted Years”
  • „Aces High”
  • „2 Minutes to Midnight”
  • „Can I Play with Madness”
  • „Seventh Son of a Seventh Son”

Aceste melodii sunt recunoscute pentru riff-urile puternice, versurile inspirate din istorie, literatură sau teme fantastice și vocea inconfundabilă a lui Bruce Dickinson.

De ce sunt aceste piese atât de speciale

Succesul acestor melodii vine din combinația dintre energie, complexitate muzicală și capacitatea de a crea o legătură directă cu publicul. La concerte, atmosfera devine spectaculoasă, mai ales când mii de oameni cântă împreună refrenele unor piese precum „Fear of the Dark”.

Pentru fanii care vor ajunge la concertul din București, este foarte probabil ca multe dintre aceste hituri să se regăsească în setlist, mai ales că turneul aniversar promite o selecție „best of” din întreaga carieră a trupei.

Tags:
Citește și...
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
Eveniment
România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
Eveniment
BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Eveniment
Metallica vine în România în luna mai: Tot ce trebuie să știi despre concertul anului. Când și unde va avea loc (VIDEO)
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Eveniment
Panourile cu mesaje anti-cezariană, retrase din Capitală la solicitarea Primăriei București
Războiul viitorului. Doi soldați ruși s-au predat unor roboți ucraineni, fără să se tragă un foc
Eveniment
Războiul viitorului. Doi soldați ruși s-au predat unor roboți ucraineni, fără să se tragă un foc
Norvegia are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile. Presiuni pe infrastructura energetică europeană
Eveniment
Norvegia are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile. Presiuni pe infrastructura energetică europeană
CNAIR începe recensământul traficului rutier din 21 aprilie. Datele vor sta la baza investițiilor în infrastructură
Eveniment
CNAIR începe recensământul traficului rutier din 21 aprilie. Datele vor sta la baza investițiilor în infrastructură
Alergiile, tot mai costisitoare pentru români. Cât ajungi să plătești, de fapt, pentru un diagnostic corect
Eveniment
Alergiile, tot mai costisitoare pentru români. Cât ajungi să plătești, de fapt, pentru un diagnostic corect
Ursula von der Leyen cere Ungariei reforme urgente pentru deblocarea fondurilor UE: „Presiunea timpului este enormă”
Eveniment
Ursula von der Leyen cere Ungariei reforme urgente pentru deblocarea fondurilor UE: „Presiunea timpului este enormă”
Românii, tot mai nemulțumiți: 82% spun că țara merge într-o direcție greșită. Ce arată ultimul sondaj de opinie despre Guvernul Bolojan
Eveniment
Românii, tot mai nemulțumiți: 82% spun că țara merge într-o direcție greșită. Ce arată ultimul sondaj de opinie despre Guvernul Bolojan
Ultima oră
16:18 - Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
16:06 - Daniel Zamfir a anunțat că PSD ia în calcul moțiunea de cenzură, dacă Ilie Bolojan nu va demisiona: „Dacă te agăți de scaun, domnule prim-ministru, într-adevăr vei accentua criza politică”
15:57 - PNL nu mai acceptă rolul secund în fața PSD și vrea o schimbare de direcție. Ciprian Ciucu, critici la adresa președintelui Nicușor Dan
15:42 - Vremea se schimbă radical. Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării
15:28 - România face un pas neașteptat! Orașul unde apare tram-trenul: 270 de milioane € pentru acest proiect
15:14 - AUR intră în joc. Ce a anunțat George Simion privind organizarea alegerilor anticipate: „Vrem să vedem ce se întâmplă. Eu nu vreau să fiu idiot util”
14:59 - Newsweek: Exerciții cu 17.000 de militari SUA în Filipine. Trageri reale în coasta Chinei. Beijing: se „joacă cu focul”
14:55 - BNR: România trebuie să reducă deficitul pentru a evita o criză economică
14:52 - iPhone 18 Pro surprinde total fanii Apple. Detaliile neașteptate despre culori și design
14:45 - Oficial: Gheorghe Hagi este noul antrenor al echipei naționale a României. Ce criterii va folosi pentru selecția jucătorilor: „Sunt foarte încrezător”