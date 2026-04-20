Formația britanică Iron Maiden, una dintre cele mai influente trupe din istoria heavy metalului, revine în România în 2026 cu un concert așteptat de zeci de mii de fani. Evenimentul face parte din turneul aniversar „Run For Your Lives”, care marchează 50 de ani de carieră ai legendarei trupe.

Când și unde va avea loc concertul Iron Maiden în România

Concertul este programat pentru 28 mai 2026, pe din București, cel mai mare stadion al țării, potrivit site-ului .

Show-ul promite o producție spectaculoasă, cu un setlist care va include cele mai cunoscute piese din întreaga carieră a trupei, într-un turneu considerat unul dintre cele mai ambițioase ale lor.

Câți oameni sunt așteptați la concert?

Deși organizatorii nu au comunicat oficial un număr exact de participanți, Arena Națională poate găzdui peste 50.000 de spectatori la concerte de amploare. Având în vedere cererea uriașă de bilete și faptul că multe show-uri din turneu sunt sold-out, este de așteptat ca evenimentul din București să fie aproape sau complet plin.

Au mai concertat Iron Maiden în România?

Da, trupa are o relație veche cu publicul din România. Primul concert a avut loc în 1995, la Sala Polivalentă din București. Mai recent, Iron Maiden a urcat pe scenă în România în 2022, la Romexpo, în cadrul turneului „Legacy of the Beast”.

Revenirea din 2026 marchează o nouă întâlnire cu fanii români, într-un context special – aniversarea a jumătate de secol de existență a trupei.

De ce este acest concert atât de important

Turneul „Run For Your Lives” nu este unul obișnuit, ci un eveniment aniversar care reunește cele mai importante momente din istoria formației. Potrivit membrilor trupei, acesta include unele dintre cele mai spectaculoase elemente de scenă și producție din cariera lor.

În plus, Iron Maiden rămâne una dintre cele mai de succes trupe live din lume, cu milioane de bilete vândute și turnee care adună constant sute de mii de spectatori.

Un eveniment major pentru fanii rock din România

Concertul din 28 mai 2026 este deja considerat unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale anului în România. Cu o bază de fani extrem de loială și un show recunoscut pentru energie și spectaculozitate, Iron Maiden promite un concert memorabil pe Arena Națională.

Dacă ritmul vânzărilor de bilete se menține, Bucureștiul ar putea găzdui unul dintre cele mai mari concerte rock din ultimii ani.

Care sunt cele mai cunoscute piese ale trupei Iron Maiden

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Iron Maiden a lansat zeci de hituri care au devenit imnuri pentru fanii rock din întreaga lume. Setlisturile lor live includ aproape întotdeauna piese legendare, cântate de public vers cu vers.

Printre cele mai populare și așteptate melodii se numără:

„Fear of the Dark” – probabil cea mai iubită piesă a trupei, cu un refren cântat în cor de zeci de mii de oameni la fiecare concert

Ce alte hituri au marcat cariera trupei?

Lista continuă cu piese care au definit stilul Iron Maiden:

„Wasted Years”

„Aces High”

„2 Minutes to Midnight”

„Can I Play with Madness”

„Seventh Son of a Seventh Son”

Aceste melodii sunt recunoscute pentru riff-urile puternice, versurile inspirate din istorie, literatură sau teme fantastice și vocea inconfundabilă a lui Bruce Dickinson.

De ce sunt aceste piese atât de speciale

Succesul acestor melodii vine din combinația dintre energie, complexitate muzicală și capacitatea de a crea o legătură directă cu publicul. La concerte, atmosfera devine spectaculoasă, mai ales când mii de oameni cântă împreună refrenele unor piese precum „Fear of the Dark”.

Pentru fanii care vor ajunge la concertul din București, este foarte probabil ca multe dintre aceste hituri să se regăsească în setlist, mai ales că turneul aniversar promite o selecție „best of” din întreaga carieră a trupei.