Leguma care oferă majoritatea vitaminelor de care ai nevoie într-o zi. Iată ce spune un medic

Selen Osmanoglu
24 sept. 2025, 09:54
Sursa Foto: freepik.com

Un expert în nutriție a dezvăluit care este leguma care oferă majoritatea vitaminelor și mineralelor de care ai nevoie într-o zi.

Despre ce este vorba

Dr. Blake Livingood a dezvăluit care este leguma care oferă o mulțime de beneficii și majoritatea vitaminelor și mineralele de care avem nevoie într-o zi. Este vorba despre castravete.

„Ei conțin majoritatea vitaminelor, mineralelor și micronutrienților de care ai nevoie în fiecare zi, toate într-o singură legumă”, a declarat medicul în cel mai recent videoclip al său, conform Mirror.

El a subliniat că vitaminele B1, B2 și B3 găsite în castraveți nu sunt doar potențiatori de energie, ci susțin și „o mulțime de alte procese” din organism.

„Apoi obținem minerale, inclusiv calciu, magneziu și fosfor, cu care majoritatea oamenilor sunt deficienți”, a adăugat medicul.

Energie și siluetă

Expertul în sănătate a remarcat că, deși multe băuturi energizante se mândresc cu vitamine B și electroliți pentru performanță și vigoare îmbunătățite, ele nu pot egala beneficiile aduse de castraveți.

„De asemenea, primim fibre suplimentare, care vor ajuta la pierderea în greutate și ne vor face mai sătui”, a subliniat medicul.

Acesta a mai recomandat oamenilor să mănânce castraveți atunci când simt că nivelul lor de energie scade: „Ignorați sucurile, pur și simplu luați un castravete”, a mai spus el.

Despre cantități și alte curiozități

O persoană a scris: „Deci, câți castraveți trebuie să mănânci pentru a obține doza zilnică recomandată de acești nutrienți, deoarece procentele pentru o ceașcă sunt destul de mici?”.

„Recomandăm 1/2-1 castravete pe zi!”, a scris medicul ca răspuns.

De asemenea, acesta a răspuns întrebării „Ce este castravetele, fruct sau legumă?”.

Dr. Livingood a clarificat că reprezintă, de fapt, ambele. El i-a răspuns unui sceptic: „Da, din punct de vedere botanic, castraveții sunt un fruct, iar din punct de vedere culinar sunt tratați ca legume!”.

Legat de modul de consum, medicul a spus: „Vă recomandăm să păstrați pielea! Îl puteți curăța dacă preferați, dar este posibil să nu aibă exact aceiași nutrienți enumerați în acest videoclip”.

Healthline susține îndrumările Dr. Livingood: „Este bogat în nutrienți benefici, precum și anumiți compuși vegetali și antioxidanți care pot ajuta la tratarea și chiar prevenirea unor afecțiuni. Castraveții sunt, de asemenea, săraci în calorii și conțin o cantitate bună de apă și fibre solubile, ceea ce îi face ideali pentru a promova hidratarea și a ajuta la pierderea în greutate”.

Cum putem consuma castraveții

Castraveții pot fi consumați în mai multe moduri, în funcție de preferințe.

  • Proaspeți: Tăiați în felii și adăugați în salate, sandvișuri sau ca garnitură la felurile principale.
  • În sucuri: Combinați castraveții cu alte legume și fructe.
  • În smoothie-uri: Adăugați castraveți în smoothie-urile verzi.
  • Murături: Castraveții murați pot fi consumați ca gustare sau adăugați în diverse rețete.

Rețetă de castraveți murați ca în Bucovina

Ingrediente necesare:

  • castraveți mici și tari, aproximativ două kilograme
  • un litru și jumătate de apă
  • 30 de grame de sare neiodată
  • patru sau cinci căței de usturoi
  • o sută de grame de hrean
  • câteva fire de cimbru și mărar uscat
  • un ardei iute
  • un morcov tăiat rondele
  • o lingură de oțet alimentar

Mod de prepare:

În primul rând, trebuie să alegi castraveții: mici și tari, ar fi ideal. Aceștia se spală cu atenție în trei ape reci, pentru a îndepărta orice impuritate, apoi se lasă la scurs, conform ciao.ro.

Borcanele trebuie spălate și sterilizate corespunzător, astfel încât murăturile să reziste pe termen lung fără riscul de a se altera. Hreanul se curăță și se taie în două fâșii lungi, subțiri, care se vor așeza între castraveți. Ardeiul iute, spălat și pregătit din timp, se adaugă și el între straturi.

Pe fundul borcanului se pune o „coroană” de mărar uscat, două fâșii de hrean și un fir de cimbru. Apoi se așază castraveții în picioare, cât mai îndesați, și printre ei se presară usturoi, rondele de morcov și câteva bucăți de ardei iute. După primul strat, procedeul se repetă: condimente, castraveți, mirodenii. Ultimul strat trebuie să fie tot din hrean, cimbru și mărar uscat.

Pentru saramură: la fiecare litru de apă se adaugă o lingură de sare neiodată, aproximativ 20 g. Apa se lasă să fiarbă împreună cu sarea timp de cinci minute, după care se ia de pe foc și se lasă la răcit zece minute, apoi se toarnă peste castraveți. Este esențial ca saramura să acopere complet castraveții. La final, borcanele se sigilează bine și se pun la păstrat într-un loc răcoros.

