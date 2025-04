Leguma care poate dăuna sănătății organismului. La ce aspect trebuie să fie atenți consumatorii

O legumă cunoscută, în mod obișnuit, pentru numeroasele beneficii pe care le are poate expune organismul la riscul de îmbolnăvire. Problemele de sănătate asociate consumului acestei legume pot fi cu adevărat serioase.

Conform unei analize anuale efectuate de către Environmental Working Group (EWG), spanacul se găsește adesea pe lista alimentelor cu cele mai ridicate niveluri de contaminare chimică. Iar motivul pentru care această problemă afectează spanacul ar fi faptul că frunzele sale absorb și rețin foarte ușor diversele pesticide și substanțe folosite în timpul procesului de cultivare, relatează .

Ce face din spanac o legumă periculoasă pentru consum

Chiar și dacă este spălat, o parte din pesticide poate rămâne pe suprafața frunzelor. Din acest motiv, există riscul ca prin consumul de , în mod normal foarte sănătos, să fie introduse în organism substanțe toxice.

Pentru ca aceste șanse să fie pe cât posibil minimizate, este important ca sursa de proveniență a spanacului să fie una ecologică. Nu numai că va avea un gust mai bun, dar va fi mult mai sigur pentru consum.

Spanacul, aliatul sistemului imunitar puternic

În mod normal, spanacul este una dintre cele mai sănătoase legume. Are un conținut ridicat de vitamina K, perfectă pentru sănătatea oaselor și pentru o bună coagulare a , precum și de vitaminele A, B9 și C, toate aliate ale unui sistem imunitar puternic. În plus, spanacul este renumit pentru aportul de fier pe care îl aduce organismului.