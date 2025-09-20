Cum temperaturile din România au crescut constant, agricultorii trebuie să se adapteze dacă vor să rămână pe piață. Ceea ce plantau bunicii și părinții noștri nu rezistă la fel de bine la condițiile meteo din prezent, ceea ce nu face decât să aducă pierderi. Astfel că mai mulți români au început să importe semințe de la diferite plante, din diferite zone ale lumii, și să le testeze rezistența la condițiile din țară. Cele care s-au adaptat cu brio nu doar că revoluționează piața, dar le și aduc câștiguri frumoase celor care le-au dat o șansă.

Ce avantaje are cultura de lufă

Pentru o tânără din Dolj nicio distanță nu pare prea mare. Patricia a adus o plantă tocmai din Uzbekistan, iar curajul i-a fost răsplătit cu reușite. Lufa prezintă multiple avantaje. Nu doar că are întrebuițări multiple, dar costurile de producție și întreținere ale culturilor sunt mici.

Cultura de lufă a Patriciei ocupă un solar de aproximativ 600 de metri pătrați și a ajuns să numere aproape 2000 de plante. Fiecare dintre acestea produce, în medie, trei-patru fructe.

Planta, deși originară din zonele cu climă caldă, s-a adaptat surprinzător de bine la și condițiile din România.

„Lufa se pretează pentru cultură în România. Nu este pretenţioasă la condiţiile de mediu, vine dintr-o zonă subtropicală, ceea ce înseamnă că are nevoie de foarte multe zile de căldură şi de soare”, a explicat Patricia Blăgdniceanu, producătoare de lufă, pentru .

La ce poate fi folosită lufa

Lufa poate fi deopotrivă consumată ca aliment și folosită ca bază pentru produse cosmetice de top. Cunoscută şi sub numele de castravetele-burete, leguma, extrem de îndrăgită în bucătăria asiatică, are o aromă dulceagă și o textură moale după gătire.

„Lufa poate fi consumată în stare vegetativă, sub formă de dovlecel. Chiar în bucătăria asiatică este foarte populară”, a spus Patricia.

Însă, o bună parte din producție ajunge în produse cosmetice și de îngrijire, apreciate și căutate de fanii produselor bio.

„Vrem să lansăm dischete pentru exfolierea feţei, bureţi de vase pătraţi, dar şi un burete cu buzunar pentru săpun”, a mai spus tânăra din Dolj.

Întrebuițările sale nu se limitează doar la producerea buretelui vegetal, căci aproape orice parte a plantei de lufă poate fi folosită. Fibrele din tulpină pot și sunt folosite, cu precădere în industria textilă, semințele pot fi transformate în ulei, iar materialul obținut din fructe este folosit la confecționarea unei diversități de produse decorative: de la pălării și covoare de baie, până la fețe de masă.

Cât costa lufa

Prețul unei lufe variază în funcție de dimensiunea acesteia. Legumele se vând la bucată și pot costa de la 10 lei, până la 30 de lei.

Ce fruct exotic a acaparat culturile din Oltenia

Curmalele chinezeşti fac concurență pepenilor, chiar în patria lor, în Dăbuleni. Pomii tropicali s-au adaptat perfect la climă, iar temperaturile caniculare răsfață din plin fructul cu origini asiatice. Producătorii sunt cum nu se mai poate mai mulțumi. Nu doar că pomii sunt ușor de întreținut, dar unul singur este suficient pentru a produce şi 20 de kilograme de curmale.

„Rezistă foarte bine la , la îngheţ. Fructifică an de an, nu are periodicitate de rodire. Are fructe care cresc şi se coc eşalonat. Nu se coc toate fructele în pomn în acelaşi timp”, a declarat Irina Titirica, doctor inginer, pentru .

Fructele sunt bogate în vitamine, dar nu numai acestea sunt folosite din curmal. Din frunze se fac ceaiuri, florile sunt bune pentru miere, iar lemnul poate fi folosit pentru mobilier.

Pe nisipurile de la Dăbuleni, specialiștii au aclimatizat mai multe soiuri de fructe chinezeşti.

Un kilogram din fructele cu iz asiatic costă 16 lei, iar un pom în jur de 60 de lei.