Guvernul i-a alocat președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, o locuință de protocol în nordul Capitalei. Tot în ședința de joi, Executivul a aprobat achiziția de noi robe pentru 337 de judecători, magistrați asistenți și grefieri de la aceeași instanță.

Ce locuință de protocol a primit Savonea și ce spune aceasta

Locuința pe care a primit-o Lia Savonea e în administrarea RAAPPS și e situată la etajul 1 al unui imobil în str. Constantin Prezan, lângă Arcul de Triumf și vizavi de Parcul Herăstrău.

Potrivit documentului aprobat de Guvern, locuința are 5 camere și 282 de metri pătrați: „Este compus din 5 camere şi dependinţe, cu suprafaţa totală de 378,31 2 mp, suprafaţa utilă de 271,73 mp, (…) având valoarea de inventar de 3.775.000 lei(din care valoare inventar construcție de 623.000 lei și valoare inventar teren de 3.152.000 lei)”.

Savonea a spus că acesta nu este un beneficiu personal discreționar.

„Am formulat o solicitare în acest sens, în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcției. Eventuala aprobare aparține exclusiv Guvernului și nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreționar, ci cu regimul legal al locuințelor de protocol”, a transmis Lia Savonea, pentru

Robe noi pentru magistrații de la ÎCCJ

De asemenea, Guvernul a aprobat alocarea de fonduri bugetare pentru asigurarea ținutei judecătorilor, magistraților asistenți și grefierilor de la ÎCCJ pentru perioada 2027 – 2028.

„În primul rând, este vorba despre fonduri prevăzute deja în bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Implementarea măsurii se va face în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a hotărârii. Se estimează cheltuieli bugetare de 368.000 de lei pentru asigurarea ținutei judecătorilor, magistraților asistenți și grefierilor de la Înalta Curte pentru perioada 2027 – 2028.

Prin legislația aflată deja în vigoare a fost stabilită ținuta vestimentară pentru personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă instanțele civile, nu era stabilită ținuta vestimentară a judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, a magistraților asistenți și a grefierilor de ședință din această instanță”, a explicat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, potrivit