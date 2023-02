Liceele vor putea organiza examen separat de admitere, pe lângă Evaluarea Națională. Elevii și părinții critică propunerea ministrului Deca: Punem carul înaintea boilor și încurajăm meditațiile (VIDEO)

Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat, luni, proiectele noilor Legi ale Educației. Una dintre noutăți este introducerea Ministrul a precizat că aceste concursuri pot fi organizate „la profilurile liceelor unde există concurență dovedită”. Liceele pot alege două probe în așa fel încât să poată selecta dedicat. Pentru 60% dintre locuri se poate da concurs, iar restul de 40% vor fi ocupate prin repartizare computerizată. Aceasta se va face după Evaluarea Națională și după concursul de admitere la liceu.

Propunerea îi nemulțumește, însă, pe reprezentanții elevilor și părinților. Ariana Dudună, președinta Asociației Elevilor din Constanța, și Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți, au venit cu explicațiile în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Liceele vor putea organiza concursuri de admitere. Propunerea ministrului Deca e criticată de elevi

„Nu, nu suntem de acord cu acele 60% din locuri care să poată fi scoase într-un examen separat. Nu considerăm că e oportun. A spus că ele vor fi introduse doar la liceele și anumite profile unde se demonstrează o anumită competiție… nu am citit textul de lege, dar abia aștept să văd cum exact se demonstrează această competitivitate pe profilele respective”, a declarat Ariana Dudună, pentru B1 TV.

De asemenea, ea s-a arătat sceptică cu privire la majorările de burse pentru olimpici și de prevăzute în proiectele noilor Legi ale Educației, mai ales că deocamdată nu se știe de unde vor veni acești bani. În plus, în cazul profesorilor va trebui modificată și Legea Salarizării.

Reprezentant al părinților, despre propunerea Ligiei Deca: Punem carul înaintea boilor

Ideea concursului de admitere la liceu a fost criticată și de reprezentantul părinților, care a spus că astfel sunt încurajate meditațiile.

„Din păcate, văd că se menține această idee a admiterii. Noi am refuzat din start. Nu are ce să caute acum admiterea în sistemul educațional până nu te asiguri că la nivelul tuturor unităților de învățământ ai un act de predare la un standard național. Diferă foarte mult predarea de la o școală la alta, diferă foarte mult modul în care elevii se pot adapta la planurile de lecții. în funcție de profesori și școală și învățarea cade efectiv pe umerii părinților și ajungem la aceste meditații, la meditații în plus dacă vorbim de admiteri.

Înțeleg principiul dorit de dna ministru, e unul sănătos, dar nu trebuie să punem carul înaintea boilor. Trebuie să ne asigurăm întâi că avem tot ce ne trebuie într-o unitate de învățământ, pornind de la calitatea resursei umane, să avem un curriculum de calitate și abia atunci putem să evaluăm”, a declarat Iulian Cristache, pentru B1 TV.