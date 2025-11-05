Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete

Procurorii DNA au percheziționat locuința șefului PNL Vaslui, Mihai Barbu, într-un dosar de trafic de influență, șantaj și dare de mită.

Foști ofițeri din serviciile secrete, trafic de influență și șantaj

Potrivit unor surse judiciare, citate de , totul este legat de Fănel Bogoș, un om de afaceri vasluian din industria avicolă, care este şi medic veterinar, la ferma căruia ar fi fost depistate păsări cu salmonella. Acesta ar fi încercat să scape de sancţiunile de la DSVSA şi să vândă pui cu salmonella, deși avea interdicție să facă acest lucru.

Mai mult, afaceristul a vrut să îl schimbe din funcție pe șeful DSVA Vaslui. În acest scop a apelat la mai multe persoane cu influență: doi foști ofițeri SRI, un fost general SIE, Nicolae Iana, și un fost procuror DNA, Vasile Doana.

Din grupul de influență face parte și afaceristul Cristinel Bălan, implicat în .

Percheziții la șeful PNL Vaslui

În dosar ar fi implicat și președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care a fost și el călcat de procurori.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată într-un comunicat transmis de DNA.