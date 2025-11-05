B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete

Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete

Adrian A
05 nov. 2025, 11:31
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Foști ofițeri din serviciile secrete, trafic de influență și șantaj
  2. Percheziții la șeful PNL Vaslui

Procurorii DNA au percheziționat locuința șefului PNL Vaslui, Mihai Barbu, într-un dosar de trafic de influență, șantaj și dare de mită.

Foști ofițeri din serviciile secrete, trafic de influență și șantaj

Potrivit unor surse judiciare, citate de presa locală, totul este legat de Fănel Bogoș, un om de afaceri vasluian din industria avicolă, care este şi medic veterinar, la ferma căruia ar fi fost depistate păsări cu salmonella. Acesta ar fi încercat să scape de sancţiunile de la DSVSA şi să vândă pui cu salmonella, deși avea interdicție să facă acest lucru.

Mai mult, afaceristul a vrut să îl schimbe din funcție pe șeful DSVA Vaslui. În acest scop a apelat la mai multe persoane cu influență: doi foști ofițeri SRI, un fost general SIE, Nicolae Iana, și un fost procuror DNA, Vasile Doana.

Din grupul de influență face parte și afaceristul Cristinel Bălan, implicat în dosarul șpăgii de 22 de milioane de euro pentru dufy-free-urile din Aeroportul Otopeni.

Percheziții la șeful PNL Vaslui

În dosar ar fi implicat și președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care a fost și el călcat de procurori.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.

În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată într-un comunicat transmis de DNA.

Tags:
Citește și...
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
Eveniment
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
Eveniment
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Eveniment
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
Eveniment
Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
Eveniment
Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
Eveniment
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Eveniment
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie
Eveniment
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Eveniment
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Politică
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Ultima oră
12:00 - Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință
11:57 - Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
11:51 - CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
11:45 - Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
11:37 - A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
11:33 - Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
11:07 - Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
11:06 - Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
11:05 - O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
10:54 - Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)