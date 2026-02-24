B1 Inregistrari!
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră

Ana Beatrice
24 feb. 2026, 21:22
Liderii din tehnologie își țin copiii departe de ecrane. Ce știu creatorii TikTok, YouTube sau iPhone și restul părinților ignoră
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce știu liderii din tehnologie și restul părinților abia încep să descopere
  2. Cum au ajuns ecranele și videoclipurile scurte să redefinească copilăria
  3. De ce încep guvernele și experții să trateze ecranele ca pe o problemă reală

Dincolo de imaginea publică a Silicon Valley există o realitate care ridică semne de întrebare. Mulți dintre oamenii care au creat tehnologia ce ne ocupă zilnic timpul aleg să își protejeze propriii copii de ea. Deciziile lor arată o diferență clară între produsul oferit lumii și regulile din propriile case.

Subiectul a revenit recent în atenție după un material citat de Fortune, care reunește declarații și exemple din ultimii ani. Pe listă apar nume grele precum Steve Jobs, Bill Gates, Peter Thiel, Evan Spiegel, Elon Musk și chiar șeful TikTok. Toți au avut un rol major în construirea ecosistemului digital modern. Cu toate acestea, în viața personală, mulți aleg să stabilească limite ferme pentru copiii lor. Alegeri care spun mai mult decât orice discurs despre impactul real al tehnologiei.

Ce știu liderii din tehnologie și restul părinților abia încep să descopere

Prudența cu care liderii din tehnologie își cresc copiii spune o poveste care merită atenție. Steve Jobs, de exemplu, deși a lansat iPad-ul și a revoluționat modul în care oamenii consumă conținut, nu le permitea propriilor copii să îl folosească. În timp ce dispozitivul devenea rapid un fenomen global, în familia lui accesul era limitat. Nu era o contradicție, ci o alegere bazată pe înțelegerea profundă a efectelor. În anii care au urmat, tot mai multe nume importante au confirmat aceeași abordare.

Peter Thiel, unul dintre primii investitori ai Facebook, a spus public că le permite copiilor ecrane doar o oră și jumătate pe săptămână, o limită care a surprins mulți oameni. Bill Gates a mers pe aceeași linie și a stabilit reguli clare, fără smartphone înainte de 14 ani și fără telefoane la masă.

Evan Spiegel, fondatorul Snap, a vorbit și el despre restricții similare în propria familie. Greutatea acestor decizii vine din faptul că acești oameni cunosc exact cum sunt create produsele digitale, de la notificările care atrag atenția până la conținutul infinit care te face să revii.

Când chiar cei care au construit aceste mecanisme aleg să pună bariere acasă, mesajul devine evident. Tehnologia este puternică, dar nu este neutră. Chiar și CEO-ul TikTok, Shou Zi Chew, a recunoscut că accesul copiilor trebuie limitat și controlat, nu oferit automat.

Cum au ajuns ecranele și videoclipurile scurte să redefinească copilăria

În timp ce liderii din tehnologie vorbesc despre limite clare, în multe familii realitatea arată exact opusul. Tot mai mulți copii cresc cu tableta sau telefonul în mână, iar ecranul devine o prezență constantă în viața lor de zi cu zi. Pentru părinții obosiți și presați de responsabilități, dispozitivele au devenit adesea o soluție rapidă pentru liniște. Așa a apărut și termenul „copiii iPad”, folosit pentru a descrie o generație obișnuită de la vârste foarte mici cu ore întregi de conținut digital.

Fenomenul nu mai este o excepție, ci o normalitate tot mai răspândită. Datele confirmă amploarea schimbării. Copiii și adolescenții din SUA, cu vârste între 8 și 18 ani, petrec în medie 7,5 ore pe zi în fața ecranelor. În urmă cu doar un deceniu, o astfel de cifră ar fi părut de neimaginat. În mod real, acest timp începe să înlocuiască somnul, joaca, sportul și interacțiunile directe cu familia sau prietenii.

Nu este vorba însă doar despre cantitate, ci și despre tipul de conținut. Steve Chen, cofondator YouTube, a recunoscut că nu și-ar dori ca ai lui copii să consume în principal videoclipuri scurte. El a explicat că acest tip de conținut este asociat cu o capacitate de concentrare mai redusă. În opinia lui, conținutul mai lung oferă un alt tip de experiență și implicare.

De ce încep guvernele și experții să trateze ecranele ca pe o problemă reală

Tot mai multe cercetări confirmă ceea ce mulți au intuit deja. Un studiu amplu publicat în 2025, realizat pe aproape 100.000 de persoane, a asociat consumul frecvent de videoclipuri scurte cu performanțe cognitive mai slabe și cu semne de deteriorare a sănătății mintale. Efectele nu au apărut doar la copii, ci și la adulți. Chiar dacă astfel de rezultate trebuie analizate cu prudență, ele au fost suficiente pentru a aprinde dezbaterea publică la nivel global.

În tot mai multe țări, discuția nu mai este doar despre educație digitală, ci despre reguli clare și responsabilitatea platformelor. Australia și Malaysia au făcut deja pași concreți și au interzis accesul adolescenților sub 16 ani la rețelele sociale. În paralel, mai multe state europene analizează măsuri similare. Această schimbare de direcție nu vine doar din zona politică sau academică, ci este susținută indirect chiar de comportamentul celor care au creat aceste platforme.

Realitatea arată că aceste produse sunt concepute pentru a capta atenția și pentru a fi greu de abandonat, mai ales pentru un copil. În acest context, paradoxul Silicon Valley devine un avertisment în sine. Cei care au creat lumea ecranelor par să fie și printre primii care îi înțeleg costurile. Pentru părinți, concluzia este clară. Tehnologia nu trebuie eliminată din viața copiilor, dar nici lăsată fără limite și control.

