Liderii UE, mesaje de Ziua Națională a României: Sărbătorim alături de prietenii noștri

Liderii Uniunii Europene au transmis, în mediul online, o serie e mesaje cu ocazia Zilei Naționale a României. Miercuri, 1 Decembrie 2021, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene a postat în mediul online mesaje de felicitare pentru România.

Președintele Consiliului European și liderul PPE a distribuit un mesaj de prietenie cu ocazia acestei zile, fiind unul dintre primii lideri ai UE care și-a transmis urările în mod personal.

„La mulți ani, Români! România este parte a Uniunii Europene din 2007, iar astăzi sărbătorim împreună alături de prietenii noștri”, a transmis Comisia Europeană.

Consiliul European a postat un mesaj în care transmite o urare României, un scurt filmuleț în care au fost sintetizate cele mai importante informații despre țara noastră.

Charles Michel a postat un mesaj de felicitare pentru România, pe contul său de Twitter”, a scris el în mediul online.

🇷🇴🇪🇺 Adresez cele mai bune urări prietenilor noștri din România, care sărbătoresc astăzi ziua națională.

My best wishes to our friends in Romania today as they celebrate their national day. @KlausIohannis #GreatUnionDay #ZiuaNațională pic.twitter.com/oy3DuVwPCr

