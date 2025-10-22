După ce în urmă cu câțiva ani, Oxford a inclus printre programele sale de studiu și predarea limbii române, a venit rândul unei alte universități prestigioase din Anglia să facă acest pas. Așa se face că, acum câteva zile, Ambasada României de la Londra a anunțat că Universitatea din Cambridge a înființat Lectoratului de limba română.

De ce facultate de la Universitatea din Cambridge se predă limba română

Lectoratul de limba română va face parte din Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL). Proiectul a fost promovat de Ambasada României la Londra și realizat cu sprijinul Guvernului României și Ministerului român al Educației.

Ce vor învăța studenții prezenți la cursurile de limba română

Pe lângă tainele limbii române, studenții vor avea șansa să cunoască informații destre cultura, istoria, filmul și literatura română. Vor avea loc prelegeri și discuții pe baza acestor subiecte și în plus, săptămânal, se vor organiza proiecții de filme românești.

„Prin acest nou lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător și intermediar), precum și un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii și culturii române în mediul universitar britanic.

Lectoratul va fi coordonat de dr. Ștefania Costea, care și-a finalizat studiile de master (MPhil, 2019) și doctorat (PhD, 2024) la MMLL.

«Lectoratul își propune să ofere și cadrelor didactice din Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română și bogăția culturii, artei, literaturii și cinematografiei românești», a declarat dr. Ștefania Costea”, potrivit unei postări făcute de .

Cine finanțează parteneriatul cu Universitatea din Cambridge

Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanțat integral de statul român. Astfel, universitatea devine cea de-a doua instituție de prestigiu din Marea Britanie unde se studiază limba și cultura română.

„Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanțat integral de statul român, prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR) condus de prof. Daiana Theodora Cuibus.

Prin această inițiativă, Universitatea din Cambridge devine a doua universitate din Regatul Unit care găzduiește un lectorat de limba română susținut de ILR, alături de Universitatea din Oxford, unde lectoratul a fost inaugurat în anul 2012”, a mai transmis Ambasada României din Marea Britanie.