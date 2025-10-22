B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un lectorat de limba română a fost înființat la o universitate cu prestigiu din Anglia. Ce vor învăța, propriu-zis, studenții

Un lectorat de limba română a fost înființat la o universitate cu prestigiu din Anglia. Ce vor învăța, propriu-zis, studenții

B1.ro
22 oct. 2025, 09:53
Un lectorat de limba română a fost înființat la o universitate cu prestigiu din Anglia. Ce vor învăța, propriu-zis, studenții
Sursă foto: Pixabay/ @okmarian
Cuprins
  1. De ce facultate de la Universitatea din Cambridge se predă limba română
  2. Ce vor învăța studenții prezenți la cursurile de limba română
  3. Cine finanțează parteneriatul cu Universitatea din Cambridge

După ce în urmă cu câțiva ani, Oxford a inclus printre programele sale de studiu și predarea limbii române, a venit rândul unei alte universități prestigioase din Anglia să facă acest pas. Așa se face că, acum câteva zile, Ambasada României de la Londra a anunțat că Universitatea din Cambridge a înființat Lectoratului de limba română.

De ce facultate de la Universitatea din Cambridge se predă limba română

Lectoratul de limba română va face parte din Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL). Proiectul a fost promovat de Ambasada României la Londra și realizat cu sprijinul Guvernului României și Ministerului român al Educației.

Ce vor învăța studenții prezenți la cursurile de limba română

Pe lângă tainele limbii române, studenții vor avea șansa să cunoască informații destre cultura, istoria, filmul și literatura română. Vor avea loc prelegeri și discuții pe baza acestor subiecte și în plus, săptămânal, se vor organiza proiecții de filme românești.

„Prin acest nou lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător și intermediar), precum și un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii și culturii române în mediul universitar britanic.

Lectoratul va fi coordonat de dr. Ștefania Costea, care și-a finalizat studiile de master (MPhil, 2019) și doctorat (PhD, 2024) la MMLL.

«Lectoratul își propune să ofere studenților și cadrelor didactice din Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română și bogăția culturii, artei, literaturii și cinematografiei românești», a declarat dr. Ștefania Costea”, potrivit unei postări făcute de Ambasada României la Londra, pe Facebook.

Cine finanțează parteneriatul cu Universitatea din Cambridge

Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanțat integral de statul român. Astfel, universitatea devine cea de-a doua instituție de prestigiu din Marea Britanie unde se studiază limba și cultura română.

„Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanțat integral de statul român, prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR) condus de prof. Daiana Theodora Cuibus.

Prin această inițiativă, Universitatea din Cambridge devine a doua universitate din Regatul Unit care găzduiește un lectorat de limba română susținut de ILR, alături de Universitatea din Oxford, unde lectoratul a fost inaugurat în anul 2012”, a mai transmis Ambasada României din Marea Britanie.

Tags:
Citește și...
Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
Eveniment
Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
Eveniment
Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
Pistă de biciclete plină de denivelări și curbe, în Ialomița. „Asta e la caterincă, să scoată banii”. Ce spun autoritățile
Eveniment
Pistă de biciclete plină de denivelări și curbe, în Ialomița. „Asta e la caterincă, să scoată banii”. Ce spun autoritățile
Metodele inedite la care au recurs mai multe firme din România pentru a reduce risipa alimentară
Eveniment
Metodele inedite la care au recurs mai multe firme din România pentru a reduce risipa alimentară
Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
Eveniment
Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă
Eveniment
Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă
Raportul INSEMEX cu privire la explozia din Rahova: Conducta exterioară, fisurată. Cine e vinovat: „Lucrurile iau o direcție destul de clară” (VIDEO)
Eveniment
Raportul INSEMEX cu privire la explozia din Rahova: Conducta exterioară, fisurată. Cine e vinovat: „Lucrurile iau o direcție destul de clară” (VIDEO)
Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
Eveniment
Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
Mormântul unei profesoare din Iași a împărțit oamenii în două tabere. Ce a cerut să-i fie pus pe cruce
Eveniment
Mormântul unei profesoare din Iași a împărțit oamenii în două tabere. Ce a cerut să-i fie pus pe cruce
Intoxicare cu o soluție de deparazitare. Fetiță de șase ani, internată de urgență la spital
Eveniment
Intoxicare cu o soluție de deparazitare. Fetiță de șase ani, internată de urgență la spital
Ultima oră
10:15 - Alexandru Nazare: „Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului”
09:56 - Ministrul Cseke Attila, despre reforma administrației locale: Sunt două variante. PSD vrea una dintre ele, restul coaliției o susține pe cealaltă (VIDEO)
09:37 - Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”
09:32 - Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
09:13 - Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
09:07 - Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
09:02 - Cătălin Drulă (USR): „Campania asta este despre comunitatea pe care reușim să o construim împreună”. Ce proiecte vrea să susțină deputatul
08:46 - Moșteanu, replică după ce Călin Georgescu a cerut demiterea lui și a comandanților militari: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”
08:32 - Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
08:31 - Ciucu: „Nu vor fi atacuri între noi în campania electorală pentru Primăria Capitalei” / „Premierul s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție”