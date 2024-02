Linia 41 a fost blocată pe sensul spre Piaţa Presei, din cauza unui pieton care a traversat în fugă în loc nepermis. Anunțul STB

STB a introdus un autobuz pe ruta pe care circula , în zona Piaţa Presei.

a fost blocată pe sensul Piaţa Presei, din cauza unui pieton care a traversat în fugă în loc nepermis, a transmis STB pe Rețeaua X (Twitter).

Mesajul transmis de STB

“Linia 41 – blocata pe Str. Brasov, in statia Pacul Dr Taberei, sens Piata Presei. Cauza: eveniment de circulatie (pieton care a traversat in fuga in loc nepermis). S-a înființat linia naveta de autobuze 641, care circula intre Ghencea si Piata Presei”, a anunțat STB.

Circulația pe Linia 41 a fost reluată

Între timp, circulația pe Linia 41 a fost reluată, iar tramvaiul funcționează normal.

“Linia 41 functioneaza normal pe Str. Brasov, la Parcul Dr. Taberei. Blocare si linie naveta: 40 de minute (17:35-18:15)”, a mai transmis STB pe Twitter.