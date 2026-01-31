Președintele României, Nicușor Dan, a primit anul trecut mai multe cadouri cu prilejul unor acțiuni oficiale de protocol, bunuri care au intrat în patrimoniul Administrației Prezidențiale. Printre obiectele primite se numără tablouri, fotografii cu autograf, albume, cărți, obiecte din porțelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare și chiar o cravată. Valoarea totală a acestora depășește 9.800 de euro, potrivit documentelor oficiale.

Lista cadourilor, făcută publică de Administrația Prezidențială

a publicat sâmbătă Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol și depuse la Comisia de evaluare din cadrul instituției în anul . Documentul arată că valoarea totală a obiectelor se ridică la 9.862 de euro, respectiv 50.281,41 lei, scrie Agerpres.

Toate bunurile au fost evaluate conform procedurilor legale și au fost incluse în patrimoniul Administrației Prezidențiale, neputând fi păstrate în mod personal de către șeful statului.

Fotografii cu autograf regal și albume de colecție

Printre cele mai valoroase și simbolice cadouri primite de președintele Nicușor Dan se numără o fotografie înrămată cu autografele Majestății Sale Regele Charles al III-lea și ale Reginei Camilla. De asemenea, șeful statului a primit și o fotografie cu autograful Reginei Sofia a Spaniei, obiect cu o valoare protocolară și diplomatică ridicată.

Un alt cadou important este un album-ghid istoric care prezintă cele mai mari fotografii realizate vreodată ale etajelor de protocol și ale spațiilor publice din Casa Albă, reunite într-un volum de colecție.

Drapel purtat într-o misiune reală de Poliție Aeriană

Lista publicată mai include și un tablou deosebit, reprezentând drapelul României în formă de triunghi. Drapelul a fost purtat în zbor într-o misiune reală de Poliție Aeriană deasupra Mării Baltice, la bordul unei aeronave F-16 MLU din cadrul Detașamentului „Carpathian Vipers”, în onoarea președintelui României, Nicușor Dan.

Pe lângă aceste obiecte, lista mai cuprinde plachete, embleme, gravuri, monede aniversare, obiecte din porțelan și alte articole specifice întâlnirilor și vizitelor oficiale.

Cadourile de protocol, supuse regimului legal

Potrivit legislației în vigoare, toate cadourile primite de demnitari cu ocazia exercitării funcției trebuie declarate și evaluate, iar cele care depășesc un anumit plafon valoric intră automat în patrimoniul instituției.