Acasa » Eveniment » Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)

Adrian A
12 dec. 2025, 13:16
Laura Codruța Kovesi este primul procuror-șef din istoria EPPO, instituție care și-a început activitatea la 1 iunie 2021. Foto: Facebook @ EPPO
Sute de magistrați din toată țara se solidarizează cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, cei care au dezvăluit obediența sistemului judiciar în fața politicului. Lista solidarității a ajuns la peste 500 de semnături și este deschisă de Laura Codruța Kovesi.

Kovesi e prima pe lista magistraților

Dacă aseară erau aproape 180 de semnatari ai listei solidarității cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, acum sunt peste 500 de semnături și se tot adună. Surpiza vine de la cea care e în fruntea acestei liste. Nimeni alta decât Laura Codruța Kovesi, actual procuror general european, fosta șefă a DNA.

” Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”, scrie procuroarea Antonia Diaconu, cea care a publicat lista actualizată a semnatarilor.
În exclusivitate pentru B1TV, procurorul Antonia Diaconu a oferit și câteva declarații pe marginea demersului magistraților dar și despre reacția președintelui Nicușor Dan.
„Voi merge la întâlnirea cu Nicușor Dan. Am discutat cu mai mulți colegi și am decis să mergem. Demersul președintelui este un pas bun înainte și sperăm să fie cu folos. Noi am mai fost la o discuție cu Iohannis și am plecat de acolo cu nimic. 
Mulți dintre colegi știu cum stau lucrurile în sistemul judiciar. Este important ca noi să ne recunoaștem greșelile din sistem, dar este important ca și clasa politică să își recunoască lipsurile. 
Cea mai mare problemă din sistemul judiciar este corupția. Mecanismele de corupție s-au rafinat foarte mult și am ajuns din nou în această situație. Și, da, arăt cu degetul spre factorul politic. Iar unii dintre magistrați suns mai sensibili la influența factorului politic. Nu putem nega influența toxică a politicului.”, a declarat Antonia Diaconu, în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

Reacția lui Nicușor Dan după scrisoarea magistraților

Prima reacție de la nivel înalt după ce a apărut această listă a solidarității a venit de la Nicușor Dan. Lista avea 200 de nume atunci.

Șeful statului a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că nu poate ignora mesajul transmis de magistrați care acuză o problemă de integritate în justiție. El a precizat că aceste lucruri sunt serioase, drept care i-a invitat pe magistraţii interesaţi la o discuţie pe acest subiect de interes.

„Invit toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aştept înscrieri la adresa [email protected].

Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele Nicușor Dan.

