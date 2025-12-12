Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)

Sute de magistrați din toată țara se solidarizează cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, cei care au dezvăluit obediența sistemului judiciar în fața politicului. Lista solidarității a ajuns la peste 500 de semnături și este deschisă de Laura Codruța Kovesi.
Dacă aseară erau aproape 180 de semnatari ai listei solidarității cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, acum sunt peste 500 de semnături și se tot adună. Surpiza vine de la cea care e în fruntea acestei liste. Nimeni alta decât Laura Codruța Kovesi, actual procuror general european, fosta șefă a DNA.
” Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.
Prima reacție de la nivel înalt după ce a apărut această listă a solidarității a venit de la Nicușor Dan. Lista avea 200 de nume atunci.
Șeful statului a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că nu poate ignora mesajul transmis de magistrați care acuză o problemă de integritate în justiție. El a precizat că aceste lucruri sunt serioase, drept care i-a invitat pe magistraţii interesaţi la o discuţie pe acest subiect de interes.
„Invit toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aştept înscrieri la adresa [email protected].
Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected].”, a scris, joi seară, pe Facebook, preşedintele Nicușor Dan.