Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului

Un incident violent și xenofob a zguduit media, în timpul săptămânii trecute. Un livrator străin, în vârstă de 28 de ani, a fost atacat în plină stradă de un bucureștean. Norocul acestuia a fost un , care se afla în afara programului de muncă și a surprins momentul.

Tânărul muncitor este din Bangladesh și a venit în România pentru a-și câștiga pâinea și a-și ajuta familia din țara natală. Bărbatul a făcut primele mărturisiri despre incidentul prin care a trecut.

Livratorul agresat: „Iubesc România și-i iubesc pe români”. Ce mărturisiri a făcut tânărul

Ce s-a întâmplat cu agresorul

Ismail Hossain este numele lui și, chiar dacă a trecut prin clipe de coșmar, prin care nu merita să treacă, acesta își exprimă în continuare iubirea față de România și români.

„Un român pe care nu-l cunosc, nu l-am văzut înainte, a venit, m-a bătut pe umăr, m-am întors spre el după care, nu știu de ce, m-a atacat: mi-a dat un pumn ca la box, l-am întrebat «de ce mă ataci, de ce mă lovești», moment în care mi-a răspuns «du-te în țara ta». Ca persoană din Bangladesh, iubesc România și-i iubesc pe români”, a mărturisit Ismail pentru

De asemenea, acesta a transmis că se va întoarce la muncă, deoarece nu are altă variantă. A venit în România pentru a face bani și nu își permite să stea degeaba, mai ales că familia lui depinde de ajutorul său.

„Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”, a precizat tânărul.

Ce s-a întâmplat cu agresorul

Potrivit informațiilor, în vârstă de 20 de ani, a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, iar procurorii au extins urmărirea penală, informează

Deși inițial acesta fusese acuzat pentru loviri sau alte violenţe, marți, în urma audierilor, a aflat noile acuzații care i se aduc. Tânărul se află în arest preventiv.

„La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că: La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă”, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.