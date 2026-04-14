B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Loc de parcare în Cluj-Napoca, vândut la preț de garsonieră: „Vine și cu baie și bucătărie?”. Cât costă

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 08:10
Sursa foto: actualdecluj.ro / Facebook
Cuprins
  1. Cu cât e vândut acel loc de parcare
  2. Ce spun internauții

Un anunț de vânzare a unui loc de parcare în Cluj-Napoca a stârnit numeroase comentarii critice și ironice.

Cu cât e vândut acel loc de parcare

Locul de parcare se află în Cluj-Napoca, pe strada Dorobanților. Proprietarul cere 26.500 de euro pentru el și spune că are „acte în regulă”, fiind intabulat cu cotă de 1/1. El mai scrie în anunț că vânzarea se face direct, fără intermediari.

Ce spun internauții

În comentarii, oamenii au scris că locurile de parcare au ajuns la preț de garsoniere, notează actualdecluj.ro.

„Au ajuns parcările la prețuri de garsoniere”, remarcă cineva, în vreme ce un alt internaut a scris: „nu mai contează ce mașină ai, ci dacă deții un loc de parcare”.

O altă persoană s-a întrebat dacă locul de parcare vine „și cu baie și bucătărie”, iar alții au sugerat că astfel de anunțuri par mai degrabă o glumă decât o ofertă reală.

Cluj-Napoca este recunoscută pentru piața sa imobiliară extrem de scumpă.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
