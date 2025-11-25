B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”

Ana Beatrice
25 nov. 2025, 09:18
Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
Sursa Foto: B1 TV
Cuprins
  1. Ce măsuri au fost recomandate populației în urma alertei RO-Alert
  2. Unde a mai fost emis același tip de mesaj RO-Alert

Locuitorii din Galați au primit o alertă RO-Alert care anunța posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul i-a îndemnat să se adăpostească imediat și să evite zonele expuse. Notificarea a generat îngrijorare în rândul populației.

Ce măsuri au fost recomandate populației în urma alertei RO-Alert

Mesajul avertiza oamenii să rămână calmi și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

Oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor. Trebuie să stea departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată a situației a fost de 90 de minute.

„În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al doilea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina.

Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și a atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluată nefavorabil. Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Galați. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112”, a transmis IGSU.

Unde a mai fost emis același tip de mesaj RO-Alert

Situația nu s-a limitat doar la județul Galați. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a anunțat transmiterea unui mesaj RO-Alert în această dimineață. Alertele au vizat localitățile Mărășești, Pufești, Homocea, Adjud, Ploscuteni, Corbița, Tănăsoaia, Boghești și Garoafa.

Mesajul a fost emis după o informare a SMFA privind posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței cu Ucraina. Notificarea a avut un rol strict preventiv, avertizând populația asupra riscului ca fragmente din spațiul aerian să ajungă la sol.

ISU Vrancea a mai precizat că, pe durata monitorizării, nu au fost raportate incidente sau efecte negative în județ și că nu a fost înregistrat niciun apel la 112 în legătură cu această situație.

Este pentru prima dată când astfel de mesaje RO-Alert sunt transmise dimineața, schimbând complet ritmul obișnuit al acestor avertizări. Momentul neobișnuit a amplificat surpriza și neliniștea locuitorilor.

