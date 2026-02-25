Locuri de muncă vacante sunt disponibile în număr de 33.160 la nivel național, potrivit ultimelor date oficiale de la ANOFM. Cele mai multe oferte sunt pentru curieri și șoferi, domenii care adună împreună peste 4.500 de posturi vacante, scrie

Din totalul ofertelor, cele mai multe sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii minime, fiind vorba de peste 17.500 de posturi. Pentru cei cu studii liceale sunt disponibile aproape 6.000 de locuri, iar persoanele cu studii superioare au la dispoziție aproximativ 2.800 de oportunități. În această ultimă categorie, cei mai căutați sunt inginerii, medicii și economiștii.

Locuri de muncă vacante pentru români în țările din Europa

Prin rețeaua EURES România sunt puse la dispoziție 228 de posturi în mai multe state europene. Suedia are cele mai multe oferte, căutând electricieni și mecanici, în timp ce Norvegia are nevoie de lucrători pentru prelucrarea peștelui. Olanda caută inspectori veterinari, iar Italia și Croația oferă posturi pentru șoferi de autobuz și personal de curățenie.

Alte țări precum Germania, Finlanda și Irlanda au nevoie de tractoriști, măcelari sau îngrijitori de persoane. În Slovenia sunt disponibile posturi pentru chimiști și personal hotelier, iar în Franța sunt căutați carosieri auto. Aceste variante sunt o opțiune pentru cei care vor să lucreze în afara țării pe salarii europene.

Cei mai solicitați angajați pe piața din România

Domeniul curieratului ocupă primul loc în clasament, cu 2.422 de posturi libere anunțate recent. Pe locurile următoare se află șoferii de transport rutier și muncitorii necalificați din construcții. Cererea este mare și pentru manipulanții de mărfuri, lucrătorii comerciali și agenții de securitate, domenii care oferă mii de posturi la nivel național.

Lista celor mai căutate continuă cu ajutoarele de bucătar și muncitorii pentru asamblarea pieselor. De asemenea, companiile de curățenie caută sute de oameni pentru întreținerea clădirilor și a mijloacelor de transport. Aceste date arată că piața muncii din România are o nevoie urgentă de personal operativ în aproape toate sectoarele.