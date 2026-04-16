Cimitirul Bellu din București nu mai este doar un spațiu al liniștii. În ultima perioadă, a devenit tot mai asociat cu un fenomen controversat. sunt tranzacționate la prețuri care, uneori, rivalizează cu cele ale locuințelor din zonă.

Cât de departe poate merge comercializarea unui loc de veci

Un val de reacții și controverse a izbucnit în jurul unei realități tot mai greu de ignorat. Tot mai mulți oameni atrag atenția că sensul unui loc dedicat reculegerii și memoriei este profund alterat de această tendință. Un exemplu recent a șocat opinia publică. Un cavou a fost scos la vânzare pentru „doar” 135.000 de euro, preț care rivalizează cu cel al unei locuințe.

Pe platformele online, ofertele pentru locuri de veci din ajung frecvent la sume de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro. În mod surprinzător, aceste valori pot depăși costul unui apartament cu două camere din apropiere, estimat la aproximativ 100.000 de euro.

Situația a generat nu doar îngrijorare, ci și numeroase ironii în mediul online. Unii glumesc că în curând vor apărea credite ipotecare pentru locuri de veci, cu avans și rate lunare, exact ca în cazul unei case.

Este legală vânzarea locurilor de veci sau doar o piață „din umbră”

Dincolo de care atrag atenția, apare o întrebare esențială legată de legalitatea acestor tranzacții. Specialiștii din domeniu avertizează că astfel de practici se află la limita legii și, în unele cazuri, pot fi considerate chiar ilegale.

Oficial, locurile de veci nu pot fi cumpărate sau vândute ca bunuri obișnuite. Administrația cimitirelor din București subliniază că nu are nicio implicare în aceste tranzacții, iar prețurile sunt stabilite exclusiv de cei care dețin dreptul de folosință, notează cancan.ro.

Mai mult, un expert descrie această piață drept una „de spectacol”. El sugerează că sumele vehiculate nu sunt susținute de documente legale care să ateste plăți reale. În aceste condiții, multe dintre tranzacții rămân fără o bază juridică solidă. În spatele anunțurilor cu prețuri spectaculoase se conturează, astfel, o piață informală, greu de controlat, lipsită de transparență și de reguli clare.