Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu, Horațiu Potra și apropiații lor. Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis, joi, că rechizitoriul întocmit de procurori respectă toate condițiile legale, astfel că procesul poate intra în etapa de judecată pe fond.

În același dosar, alte 21 de persoane au fost trimise în judecată, într-o cauză care a fost asociată în spațiul public cu o presupusă „tentativă de lovitură de stat”, în contextul tensionat de după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Magistrații au analizat legalitatea probelor și a sesizării instanței, iar concluzia a fost clară: dosarul poate merge mai departe.

Potrivit minutei:

„În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii:”

Decizia nu este definitivă. Inculpații au la dispoziție trei zile pentru a o contesta la , după comunicarea oficială.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Conform rechizitoriului, fostul candidat la prezidențiale este acuzat de implicare în acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale și de răspândirea de informații false.

Fragment din minuta instanței:

„GEORGESCU CĂLIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale (…) şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale)”

În același dosar, alte persoane sunt acuzate de fapte similare, unele dintre ele fiind cercetate și pentru încălcarea regimului armelor și munițiilor sau pentru instigare publică, potrivit .

Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Cine mai este implicat în dosar

Lista inculpaților este una amplă și include 22 de persoane, majoritatea fiind acuzate de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. În cazul unora dintre inculpați, procurorii au reținut și alte acuzații, inclusiv legate de utilizarea ilegală a materialelor pirotehnice sau deținerea ilegală de arme.

Printre aceștia se numără:

GEORGESCU CĂLIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 32 Cod penal rap. la art. 412 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 397 alin. 2 Cod penal şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. de art. 404 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; POTRA HORAŢIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 1 şi 5 Cod penal, nerespectarea regimului materiilor explozive, faptă prev. de art. 346 alin. 1 şi 3 Cod penal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 2 Cod penal, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 1 Cod penal şi instigare publică, faptă prev. de art. 368 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; POTRA DORIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; POTRA ALEXANDRU-COSMIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; DĂRĂBANŢ MATEI, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; LUP ANDREI-FLORIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; LUP IOAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; SZANTO DANIEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; APAHIDEAN MARIUS-SAMUEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; BORIŞCA CRISTIAN-SERGIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; TIMOFTI CONSTANTIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; GOLOŞOIU MIHAIL-ALEX, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; HAUPTMAN MANFRED-IOAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; LĂPĂDATU CLAUDIU-MARIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; DRAGOMAN VASILE-LEONARD, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; ANI?EI IULIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; COMIZA ADRIAN-INOCENŢIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; LECHINŢAN TRAIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; MOLDOVAN DIONISIE, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; PANŢA DAN-CRISTIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; LASCU BOGDAN-FLORIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; MURE?AN OVIDIU-CLAUDIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal.

Ce urmează în acest caz

După decizia din camera preliminară, procesul intră într-o nouă etapă — judecata pe fond. Aici vor fi analizate probele și acuzațiile în detaliu, iar instanța va decide dacă inculpații sunt vinovați sau nu.

Până atunci, însă, decizia Curții de Apel poate fi contestată la instanța supremă.

Totodată, judecătorii au stabilit că „cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, inclusiv onorariul parțial al avocatului din oficiu.