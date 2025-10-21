Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, potrivit unei decizii luate marți de Judecătoria Sectorului 1. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Ce a decis instanța

Magistrații au constatat „legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar”, instituită prin ordonanța emisă pe 26 februarie 2025 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, menținând măsura preventivă până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile.

„În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 și 7 Cpp, constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar, luată față de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel cum a fost modificată ulterior. Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în hotărârea instanței, potrivit .

De ce este judecat Călin Georgescu

Pe 2 iulie 2025, l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și îl acuză de promovarea cultului persoanelor vinovate de crime de război și genocid, precum și de promovarea în public a ideilor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, în formă continuată – cinci acte materiale.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Ce interdicții are

În baza măsurii impuse, Călin Georgescu nu are voie să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare și nici să posteze pe rețelele sociale conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Magistrații au respins cererea de revocare a măsurii preventive ca fiind neîntemeiată.

Ce-a spus Călin Georgescu în fața Judecătoriei

Călin Georgescu a explicat în fața Judecătoriei că are trei subiecte pe ordinea de zi despre care va discuta. Primul a fost legat de explozia, care a avut loc vineri în cartierul Rahova, din București.

„Am trei subiecte pentru dumneavoastră astăzi. 1. Tragedia din București, cartierul Rahova. Orice țară nu este condusă numai cu decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima. Cel mai scurt verset din Biblie este următorul: Și a plâns Iisus.

Vedeți este un gest simplu, este esența umanității, este puterea de a simți durerea celuilalt, pentru că Hristos a plâns pentru oameni, pentru suferința lor, pentru copiii lui din tragedia din București, din cartierul Rahova.

Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic. De aceea, omul trăiește cât dăruiește și dăruiește cât trăiește. Eu regret profund moartea oamenilor în această tragedie, îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi și mă rog la bunul Dumnezeu să îi ajute în aceste momente grele și îi rog pe români să îi ajute pe confrații lor în aceste momente grele”, a declarat Călin Georgescu, potrivit