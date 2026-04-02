Lovitură pentru Horațiu Potra. Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi, 2 aprilie 2026, o decizie importantă privind măsurile preventive din dosarul în care sunt inculpați Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra.

Judecătorii au respins contestația depusă de Horațiu Potra și au menținut pentru acesta măsura arestului preventiv. În schimb, instanța supremă a admis solicitările celorlalți doi inculpați.

Lovitură pentru Horațiu Potra. Cine scapă de arestul la domiciliu și în ce condiții

nu vor mai rămâne în arest la domiciliu. Magistrații au decis înlocuirea acestei măsuri cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, între 2 aprilie și 31 mai 2026.

Pe durata acestei perioade, cei doi trebuie să respecte mai multe obligații stricte:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați în fața organelor judiciare

să anunțe imediat orice schimbare de domiciliu

să se prezinte periodic la Poliția Municipiului Mediaș

să nu părăsească România fără acordul autorităților

să nu ia legătura cu ceilalți inculpați sau martorii din dosar

De asemenea, instanța a decis că aceștia trebuie să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere și nu au voie să dețină sau să folosească arme.

Ce alte decizii au luat judecătorii în acest caz

În aceeași hotărâre, instanța supremă a admis contestațiile și în cazul altor inculpați din dosar, printre care Hauptman Manfred-Ioan, Panța Dan Cristian, Lăpădatu Claudiu Marian, Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan Florin.

Pentru aceștia, măsura controlului judiciar a fost revocată, însă restul prevederilor stabilite anterior au rămas în vigoare.

Lovitură pentru Horațiu Potra. Ce sancțiuni au fost stabilite de instanță

Horațiu Potra a fost obligat să plătească 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În schimb, pentru ceilalți inculpați ale căror contestații au fost admise, cheltuielile au rămas în sarcina statului.

Decizia este definitivă și a fost luată în camera de consiliu.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară la Curtea de Apel București, unde sunt analizate legalitatea probelor și măsurile preventive.

Procurorii au formulat acuzații grave, printre care tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și infracțiuni ce țin de regimul armelor, munițiilor și materialelor explozive.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi încercat să se infiltreze în proteste pentru a provoca destabilizare și haos, aspecte care urmează să fie analizate pe fondul cauzei, potrivit .

Ce decizii au fost luate anterior în acest dosar

În luna februarie 2026, instanța supremă respinsese contestațiile celor trei inculpați și menținuse măsurile inițiale: arest preventiv pentru Horațiu Potra și arest la domiciliu pentru Alexandru și Dorian Potra.

Prin decizia de joi, situația juridică a celor doi din urmă a fost relaxată, aceștia fiind plasați sub control judiciar.