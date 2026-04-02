Lovitură pentru Horațiu Potra. Ce a decis ÎCCJ în cazul său

Ana Maria
02 apr. 2026, 15:40
Horațiu Potra Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Lovitură pentru Horațiu Potra. Cine scapă de arestul la domiciliu și în ce condiții
  2. Ce alte decizii au luat judecătorii în acest caz
  3. Lovitură pentru Horațiu Potra. Ce sancțiuni au fost stabilite de instanță
  4. Ce decizii au fost luate anterior în acest dosar

Lovitură pentru Horațiu Potra. Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat joi, 2 aprilie 2026, o decizie importantă privind măsurile preventive din dosarul în care sunt inculpați Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra.

Judecătorii au respins contestația depusă de Horațiu Potra și au menținut pentru acesta măsura arestului preventiv. În schimb, instanța supremă a admis solicitările celorlalți doi inculpați.

Lovitură pentru Horațiu Potra. Cine scapă de arestul la domiciliu și în ce condiții

Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra nu vor mai rămâne în arest la domiciliu. Magistrații au decis înlocuirea acestei măsuri cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, între 2 aprilie și 31 mai 2026.

Pe durata acestei perioade, cei doi trebuie să respecte mai multe obligații stricte:

  • să se prezinte ori de câte ori sunt chemați în fața organelor judiciare
  • să anunțe imediat orice schimbare de domiciliu
  • să se prezinte periodic la Poliția Municipiului Mediaș
  • să nu părăsească România fără acordul autorităților
  • să nu ia legătura cu ceilalți inculpați sau martorii din dosar

De asemenea, instanța a decis că aceștia trebuie să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere și nu au voie să dețină sau să folosească arme.

Ce alte decizii au luat judecătorii în acest caz

În aceeași hotărâre, instanța supremă a admis contestațiile și în cazul altor inculpați din dosar, printre care Hauptman Manfred-Ioan, Panța Dan Cristian, Lăpădatu Claudiu Marian, Moldovan Dionisie și Lascu Bogdan Florin.

Pentru aceștia, măsura controlului judiciar a fost revocată, însă restul prevederilor stabilite anterior au rămas în vigoare.

Lovitură pentru Horațiu Potra. Ce sancțiuni au fost stabilite de instanță

Horațiu Potra a fost obligat să plătească 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În schimb, pentru ceilalți inculpați ale căror contestații au fost admise, cheltuielile au rămas în sarcina statului.

Decizia este definitivă și a fost luată în camera de consiliu.

Dosarul se află în faza de cameră preliminară la Curtea de Apel București, unde sunt analizate legalitatea probelor și măsurile preventive.

Procurorii au formulat acuzații grave, printre care tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și infracțiuni ce țin de regimul armelor, munițiilor și materialelor explozive.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi încercat să se infiltreze în proteste pentru a provoca destabilizare și haos, aspecte care urmează să fie analizate pe fondul cauzei, potrivit Știripesurse.

Ce decizii au fost luate anterior în acest dosar

În luna februarie 2026, instanța supremă respinsese contestațiile celor trei inculpați și menținuse măsurile inițiale: arest preventiv pentru Horațiu Potra și arest la domiciliu pentru Alexandru și Dorian Potra.

Prin decizia de joi, situația juridică a celor doi din urmă a fost relaxată, aceștia fiind plasați sub control judiciar.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Eveniment
Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”