B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume

Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume

Ana Maria
26 nov. 2025, 08:37
Cât vor plăti românii la factura pentru gaze, în lunile de iarnă. Lovitură uriașă pentru multă lume
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică din UE
  2. Lovitură pentru români! Cât vor plăti la gaze în lunile de iarnă
  3. Scad taxele la carburanți, dacă prețurile trec de un prag critic?

Lovitură pentru români! Prețurile la energie continuă să pună presiune pe bugetele familiilor, iar scumpirile la energie afectează puternic românii în prag de iarnă. Eliminarea plafonării a dus la dublarea facturilor la curent electric, iar primele facturi la gaze din sezonul rece vin cu sume tot mai greu de suportat. Peste toate acestea, și carburanții se scumpesc din nou.

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică din UE

Potrivit statisticilor europene, românii sunt cei mai afectați din Uniunea Europeană atunci când vine vorba de prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare. Înainte de eliminarea plafonării, pentru un consum de 100 de kWh factura era în jur de 63 de lei, însă, acum valoarea s-a dublat.

Guvernanții susțin că soluția pe termen lung este creșterea producției interne. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat direcția în care se îndreaptă autoritățile.

„Avem un plan de reducere pe termen mediu și lung al prețului la electricitate și acest plan înseamnă creșterea capacităților de producție. Deja vedem în acest an noi capacități de producție. La anul va intra (centrala de la) Mintia. Avem în vedere reguli noi pe piață, inclusiv reducerea speculei”, a explicat Bușoi, potrivit Antena 3 CNN.

Subiectul facturilor la electricitate a fost constant în ultimele luni, dar fără o decizie concretă care să reducă presiunea asupra populației. Ministrul Energiei afirmă că a vrut să ducă problema chiar și în CSAT:

„Am insistat, dar nu a fost considerat neapărat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare”, a spus Bogdan Ivan.

Lovitură pentru români! Cât vor plăti la gaze în lunile de iarnă

Dacă începutul sezonului rece aduce facturi de aproximativ 400 de lei pentru un consum de 140 de metri cubi, situația se poate agrava în decembrie și ianuarie, lunile cu cele mai scăzute temperaturi. Pentru 350 de metri cubi, factura se poate apropia de 1.000 de lei lunar, o sumă greu de acoperit pentru multe familii.

Scad taxele la carburanți, dacă prețurile trec de un prag critic?

Pe lângă costurile tot mai mari la energie, românii achită combustibili tot mai scumpi. Taxele și accizele reprezintă între 50 și 60% din prețul final de la pompă, iar un plin este vizibil mai costisitor față de luna trecută. Românii plătesc aproape 20 de lei în plus pentru motorină și 9 lei pentru benzină.

Întrebat dacă se ia în calcul reducerea taxelor la carburanți, ministrul Bogdan Ivan a spus:

„În momentul de față, cred că poate să fie o discuție foarte serioasă la acest capitol în cadrul coaliției de guvernare. E o opinie personală, nu am avut o discuție până acum”.

Tags:
Citește și...
Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
Eveniment
Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
Eveniment
Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
Eveniment
Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
Eveniment
Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
Eveniment
Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
Eveniment
Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Eveniment
Busuiocul sub pernă de Sfântul Andrei: tradiții și superstiții pentru fetele necăsătorite
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților
Eveniment
Tragedie evitată la limită. Fetiță de 11 ani, înjunghiată de propria mamă. Reacția autorităților
Accident mortal în București. O șoferiță de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp
Eveniment
Accident mortal în București. O șoferiță de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a lovit un stâlp
O hotărâre a CJUE obligă statele membre UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. „O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ”
Eveniment
O hotărâre a CJUE obligă statele membre UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex. „O zi istorică pentru toate familiile LGBTIQ”
Catalin Drula
Ultima oră
10:50 - Concert Crăciun Imperial – O seară vieneză strălucitoare, pe 21 decembrie, la Circul Metropolitan București
10:40 - Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată
10:39 - Incendiu suspect la un depozit de muniție. Mai multe persoane au fost evacuate. Ministrul Economiei a fost pus la curent
10:30 - Vremea în România astăzi, 26 noiembrie 2025. Ce ne așteaptă în toate zonele țării
10:27 - Când se dau pensiile în luna decembrie și cine va primi bani în plus și bonusuri de până la 2.000 de lei
10:26 - Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
10:15 - Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
09:53 - Tronsoanele de autostradă recepționate în 2026. CNAIR are vești pentru șoferi
09:47 - Un material des folosit în fabricarea obiectelor de uz zilnic poate influența apariția bolilor cardiace
09:47 - Percheziții într-un dosar privind falimentarea Euroins: Schema prin care compania ar fi fost devalizată intenționat