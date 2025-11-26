Lovitură pentru români! Prețurile la energie continuă să pună presiune pe bugetele familiilor, iar scumpirile la energie afectează puternic românii în prag de iarnă. Eliminarea plafonării a dus la dublarea facturilor la curent electric, iar primele facturi la gaze din sezonul rece vin cu sume tot mai greu de suportat. Peste toate acestea, și carburanții se scumpesc din nou.

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică din UE

Potrivit statisticilor europene, românii sunt cei mai afectați din Uniunea Europeană atunci când vine vorba de prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare. Înainte de eliminarea plafonării, pentru un consum de 100 de kWh factura era în jur de 63 de lei, însă, acum valoarea s-a dublat.

Guvernanții susțin că soluția pe termen lung este creșterea producției interne. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat direcția în care se îndreaptă autoritățile.

„Avem un plan de reducere pe termen mediu și lung al prețului la electricitate și acest plan înseamnă creșterea capacităților de producție. Deja vedem în acest an noi capacități de producție. La anul va intra (centrala de la) Mintia. Avem în vedere reguli noi pe piață, inclusiv reducerea speculei”, a explicat Bușoi, potrivit .

Subiectul facturilor la electricitate a fost constant în ultimele luni, dar fără o decizie concretă care să reducă presiunea asupra populației. Ministrul Energiei afirmă că a vrut să ducă problema chiar și în CSAT:

„Am insistat, dar nu a fost considerat neapărat o prioritate în momentul de față. Eu cred că este o prioritate și o să insist în continuare”, a spus .

Lovitură pentru români! Cât vor plăti la gaze în lunile de iarnă

Dacă începutul sezonului rece aduce facturi de aproximativ 400 de lei pentru un consum de 140 de metri cubi, situația se poate agrava în decembrie și ianuarie, lunile cu cele mai scăzute temperaturi. Pentru 350 de metri cubi, factura se poate apropia de 1.000 de lei lunar, o sumă greu de acoperit pentru multe familii.

Scad taxele la carburanți, dacă prețurile trec de un prag critic?

Pe lângă costurile tot mai mari la energie, românii achită combustibili tot mai scumpi. Taxele și accizele reprezintă între 50 și 60% din prețul final de la pompă, iar un plin este vizibil mai costisitor față de luna trecută. Românii plătesc aproape 20 de lei în plus pentru motorină și 9 lei pentru benzină.

Întrebat dacă se ia în calcul reducerea taxelor la carburanți, ministrul Bogdan Ivan a spus:

„În momentul de față, cred că poate să fie o discuție foarte serioasă la acest capitol în cadrul coaliției de guvernare. E o opinie personală, nu am avut o discuție până acum”.