Lucrările la una dintre cele mai așteptate porțiuni de infrastructură rutieră din România intră într-o etapă decisivă, potrivit informațiilor oficiale transmise de autorități. Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești se apropie de momentul deschiderii circulației.

Ce a anunțat secretarul de stat după vizita pe șantier

Secretarul de stat a anunțat, vineri, că lucrările înaintează conform graficului, în ciuda dificultăților provocate de sezonul rece. Oficialul a subliniat importanța proiectului, care include realizarea primului tunel rutier de autostradă din România. „Am fost pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii #A1, unde realizăm primul tunel rutier la nivel de autostradă din România”, a scris acesta.

Potrivit declarațiilor sale, lucrările de echipare a tunelurilor Alina și Daniela au început deja, fiind vizate sistemele de siguranță și intervenție. Instalația de alimentare cu apă pentru hidranți a fost finalizată și testată în ambele fire de tunel. Sistemul este proiectat să asigure un debit de 1200 de litri pe minut, la o presiune de șase bari. În total, vor fi montate 40 de hidranți, amplasați în nișe special construite.

Cum evoluează lucrările

Un alt element esențial îl reprezintă ventilatoarele de mare capacitate, necesare pentru siguranța traficului în tuneluri. În total, sunt prevăzute 19 ventilatoare, dintre care 11 pentru tunelul Daniela și opt pentru . Recepția acestora a fost realizată deja la producător, iar livrarea pe șantier este programată pentru luna martie. În paralel, au început lucrările la două clădiri administrative și tehnice, amplasate în zona portalurilor.

Lucrările continuă și în afara tunelurilor, în special în zona structurilor de rezistență. Structura ambelor fire de tunel a fost finalizată prin utilizarea cofrajului hidraulic. De asemenea, a fost turnat betonul rutier și a fost finalizată structura celor trei tuneluri de urgență dintre cele două fire. „Antreprenorul are o mobilizare bună în șantier și păstrează, chiar dacă iarna a generat dificultăți, avansul față de termenul contractat”, a precizat oficialul, potrivit Adevărul.

Când ar putea fi deschisă circulația pe această porțiune

Conform estimărilor actuale, darea în trafic a Secțiunii 4 este programată peste aproximativ șase luni. „Urmând ca darea în trafic să fie peste 6 luni, în luna august”, a conchis Ionel Scrioșteanu, indicând un termen așteptat de șoferii din întreaga țară.