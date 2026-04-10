Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă cu o cursă specială. Biserica Ortodoxă păstrează tradiția instituită acum 17 ani

Adrian Teampău
10 apr. 2026, 21:45
Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă cu o cursă specială. Biserica Ortodoxă păstrează tradiția instituită acum 17 ani
Sursă Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Cuprins
  1. Lumina sfântă va fi adusă de la Ierusalim
  2. Cum va fi adusă și distribuită Lumina în România?
  3. Plan de rezervă pentru ca Lumina Sfântă să ajungă la București

Lumina sfântă de Înviere va fi dus adusă din Ierusalim, în Sâmbăta Mare, cu o cursă aviatică specială, conform tradiției care datează de 17 ani. Delegația Bisericii Ortodoxe a delegația a obținut un culoar de zbor de la Ministerul de Externe israelian. 

Lumina sfântă va fi adusă de la Ierusalim

Patriarhia Română a anunțat că Lumina Sfântă va fi adusă și în acest an, în Sâmbăta Mare, de la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. O cursă specială va decola de la Tel Aviv urmând să aterizeze în cursul după amiezii la București, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Ceremonia aprinderii Luminii va avea loc, ca de obicei, în Sâmbăta Mare, la Biserica Sfântului Mormânt. Aceasta chiar dacă sunt condiții de securitate mai drastice, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Restricțiile impuse în Orașul Vechi au afectat deja celebrările din Săptămâna Mare catolică de la Ierusalim. Accesul la Locurile Sfinte rămâne limitat, de către forțele militare și de poliție, astfel că participarea la slujba religioasă va fi redusă.

În acest moment, chiar dacă este în vigoare un armistițiu, situația din Orientul Mijlociu este destul de tensionată. Iranul acuză Israelul că a încălcat acordul prin atacurile asupra Libanului. Statele Unite avertizează că armistițiul ar putea cădea dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

Pe de altă parte, la Islamabad, în Pakistan sunt programate să înceapă negocieri dintre SUA și Iran.

Cum va fi adusă și distribuită Lumina în România?

Lumina Sfântă va fi adusă în România, chiar și așa, cu o cursă aeriană specială, care va zbura de la Tel Aviv la București. Delegația Patriarhiei Române a obținut un culoar de zbor de la Ministerul de Externe israelian, cu sprijinul Ambasadei României în Israel, potrivit Mediafax.

„Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a precizat Ioan Meiu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Ierusalim.

Lumina este așteptată în seara zilei de sâmbătă la Aeroportul Internațional Henri Coandă. De aici va fi preluată de slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din întreaga țară. Aceștia o vor duce și o vor distribui către bisericile din localitățile lor. Astfel, se dorește ca Lumina să ajungă în fiecare biserică înainte de slujba de Înviere.

În aceeași seară, în jurul orei 19.00, Lumina va fi primită la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Daniel.

Plan de rezervă pentru ca Lumina Sfântă să ajungă la București

Patriarhia Română a transmis că  există și un scenariu de rezervă, în cazul în care situația de securitate din regiune se va deteriora.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, a transmis Patriarhia.

Într-o astfel de situație în cazul în care situați nu va permite ca avionul să decoleze de la Tel Aviv, Lumina va fi oferită de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București.  Aici a fost păstrată aprinsă, într-o candelă specială, încă de la Paștele din 2025.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte de la Ierusalim în România a fost inaugurată în 2009 de Patriarhul Daniel și se menține de 17 ani.

