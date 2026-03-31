Luna Roz, prima lună plină a primăverii. Când apare și ce legătura are cu Paștele

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 10:52
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce este „Luna Roz”
  2. Legătura cu sărbătorile religioase
  3. Când și cum să o vezi
  4. Ce urmează după Luna Roz

„Luna Roz”, prima lună plină a sezonului în emisfera nordică, va fi vizibilă pe 1 aprilie și joacă un rol important în stabilirea datei Paștelui. Acest fenomen ceresc, asociat cu tradiții native americane și religioase, oferă și un spectacol special alături de steaua Spica.

Ce este „Luna Roz”

Cu toate că numele sugerează o culoare aparte, Luna nu devine roz. Denumirea provine de la floarea sălbatică phlox roz, care înflorește în America de Nord în luna aprilie. Aceasta este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică și va atinge faza maximă miercuri, 1 aprilie, dar va fi aproape la fel de vizibilă și în nopțile de marți și joi (31 martie și 2 aprilie), potrivit Lieve Science, citat de Adevărul.

Pe lângă numele popular „Luna Roz”, tradițiile diferitelor populații native americane au alte denumiri pentru această lună: „Luna gheții care se sparge” (Algonquin), „Luna când râurile devin din nou navigabile” (Dakota), „Luna mugurilor plantelor și arbuștilor” (Tlingit) sau „Luna ierbii roșii care apare” (Oglala). Comunitățile Anishinaabeg (Ojibwe) din zona Marilor Lacuri o numesc „Luna rachetei de zăpadă rupte”.

Legătura cu sărbătorile religioase

Luna Roz are și semnificații religioase importante. În tradiția evreiască, marcă începutul sărbătorii Pesach (Paștele evreiesc), care în acest an începe la apusul zilei de 1 aprilie, în a 15-a zi a lunii ebraice Nisan. Calendarul ebraic fiind lunisolar, faza Lunii stabilește data sărbătorii.

În creștinism, prima lună plină a primăverii determină data Paștelui. Observatorul Naval al SUA explică că Paștele cade în prima duminică după prima lună plină ecleziastică de după echinocțiul de primăvară. Anul acesta, echinocțiul a fost pe 20 martie, iar Luna Roz apare pe 1 aprilie, astfel că Paștele catolic va fi pe 5 aprilie, iar cel ortodox pe 12 aprilie.

Când și cum să o vezi

Cea mai bună noapte pentru observații este 1 aprilie, când Luna va răsări la est odată cu apusul Soarelui. Este recomandat să verificați orele exacte de răsărit și apus pentru zona în care vă aflați și să alegeți un loc cu vizibilitate bună spre orizontul estic.

În apropierea Lunii Roz, va fi vizibilă și steaua Spica, cea mai strălucitoare din constelația Fecioara. Pe 2 aprilie, Luna în descreștere va fi la doar 1,8 grade distanță de Spica, creând un spectacol ceresc deosebit, potrivit AstroPixels.

Ce urmează după Luna Roz

După Luna Roz, următoarea lună plină va fi „Luna Florilor”, pe 1 mai, cunoscută și sub denumirile „Luna plantării porumbului” sau „Luna laptelui”.

A doua lună plină din luna mai, fenomen rar numit „Luna Albastră”, va avea loc pe 31 mai.

Citește și...
Ghețarii continuă să se topească. Avertismentul oamenilor de știință după 50 de ani de monitorizare
Eveniment
Ghețarii continuă să se topească. Avertismentul oamenilor de știință după 50 de ani de monitorizare
Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
Eveniment
Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
Eveniment
Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
Eveniment
Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
Eveniment
Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
Eveniment
Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui
Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am ‘aruncat’ un inel să pot să plătesc”
Eveniment
Aglomerație la plata impozitelor. Oamenii, șocați de taxele majorate: „M-am împrumutat în amanet. Mi-am ‘aruncat’ un inel să pot să plătesc”
Părinții unui copil de 3 ani s-au prezentat la grădinița acestuia beți. Ce s-a întâmplat după
Eveniment
Părinții unui copil de 3 ani s-au prezentat la grădinița acestuia beți. Ce s-a întâmplat după
Cum a ajuns directoarea economică a PSD să încaseze 2,5 milioane de lei în doi ani. Elena Vlad, contracte consistente cu partidul în campaniile electorale
Eveniment
Cum a ajuns directoarea economică a PSD să încaseze 2,5 milioane de lei în doi ani. Elena Vlad, contracte consistente cu partidul în campaniile electorale
Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar
Eveniment
Urmărire ca în filme la Buftea. Polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a opri un șofer fugar
