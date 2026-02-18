B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”

Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”

Ana Beatrice
18 feb. 2026, 15:47
Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
Sursă Foto: Captură Video - stirileprotv.ro
Cuprins
  1. Pot niște simple machete să îi facă pe șoferi să apese frâna
  2. Cum a ajuns această idee să schimbe comportamentul șoferilor

Într-un oraș din vestul României, autoritățile au implementat o soluție neconvențională pentru siguranța rutieră. Inițiativa urmărește să îi facă pe șoferi să încetinească în zonele unde sunt prezenți frecvent copii. Astfel, în apropierea unităților de învățământ au fost instalate machete de mărime naturală reprezentând elevi. Rolul acestora este să capteze rapid atenția conducătorilor auto și să îi determine să circule cu mai multă prudență.

Pot niște simple machete să îi facă pe șoferi să apese frâna

O soluție neobișnuită a fost adoptată de autoritățile din Lipova, județul Arad, pentru a crește siguranța copiilor în trafic. În apropierea școlilor și grădinițelor, la trecerile de pietoni, au fost amplasate machete speciale, gândite să capteze imediat atenția șoferilor.

Acestea sunt realizate din plastic rezistent și reprezintă copii în mărime naturală. Ei țin deasupra capului indicatoare rutiere, creând impresia unor prezențe reale.

Sursă Foto: Captură video – Știrileprotv.ro

Efectul a fost atât de convingător, încât unii trecători le-au confundat cu persoane adevărate și chiar le-au salutat. Viceprimarul Adrian Antoche a povestit că o femeie le-a spus „Ceau, frumoaso!”, convinsă că în fața ei se află un copil.

Prin această metodă, autoritățile vor să transmită un mesaj clar și să îi determine pe șoferi să încetinească și să circule cu mai multă responsabilitate în zonele sensibile.

Cum a ajuns această idee să schimbe comportamentul șoferilor

Impactul acestor siluete este atât de realist, încât unii șoferi au fost luați complet prin surprindere. „M-am speriat, prima dată am crezut că este un copil. După aceea te obișnuiești, dar este foarte evident și te obligă să fii atent.”, a declarat un bărbat, potrivit stirileprotv.ro.

Interesant este că fotografiile nu au fost realizate special pentru acest proiect, ci au fost cumpărate de pe site-uri de specialitate și transformate în indicatoare.

Ideea nu este nouă în Europa și este deja folosită în țări precum Austria și Franța. Inspirația a venit după ce primarul din Lipova a văzut acest sistem în timpul unei vizite la Viena. Rezultatele nu au întârziat să apară, deoarece mulți șoferi au frânat instinctiv când au observat siluetele, semn că metoda funcționează. Încurajate de reacții, autoritățile vor să instaleze astfel de indicatoare la toate școlile și grădinițele din oraș.

Tags:
Citește și...
Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli
Eveniment
Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
Eveniment
Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
Eveniment
CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
Eveniment
Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”
Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA
Eveniment
Nicușor Dan a plecat spre Statele Unite. Cu ce zboară și cât costă deplasarea președintelui la Washington. Jumătate de preț din cât dădea Iohannis pe o cursă în SUA
Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
Eveniment
Risc de viituri pe mai multe râuri din ţară. Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundaţii
ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
Eveniment
ANSVSA: Recomandări pentru protejarea animalelor în condiții de iarnă severă
Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Eveniment
Newsweek: Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Eveniment
Dominic Fritz, reacție după decizia CCR privind pensiile speciale: „Azi nu e o victorie, ci un gest de normalitate”
Lia Savonea, reacție furibundă după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce a anunțat șefa ÎCCJ că va face
Eveniment
Lia Savonea, reacție furibundă după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce a anunțat șefa ÎCCJ că va face
Ultima oră
16:48 - Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli
16:36 - Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
16:33 - Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
16:09 - Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
15:59 - Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
15:54 - Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”