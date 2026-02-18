Într-un oraș din vestul României, autoritățile au implementat o soluție neconvențională pentru siguranța rutieră. Inițiativa urmărește să îi facă pe șoferi să încetinească în zonele unde sunt prezenți frecvent copii. Astfel, în apropierea unităților de învățământ au fost instalate machete de mărime naturală reprezentând elevi. Rolul acestora este să capteze rapid atenția conducătorilor auto și să îi determine să circule cu mai multă prudență.

Pot niște simple machete să îi facă pe șoferi să apese frâna

O soluție neobișnuită a fost adoptată de autoritățile din , județul Arad, pentru a crește siguranța copiilor în trafic. În apropierea școlilor și grădinițelor, la trecerile de pietoni, au fost amplasate machete speciale, gândite să capteze imediat atenția șoferilor.

Acestea sunt realizate din plastic rezistent și reprezintă copii în mărime naturală. Ei țin deasupra capului indicatoare rutiere, creând impresia unor prezențe reale.

Efectul a fost atât de convingător, încât unii trecători le-au confundat cu persoane adevărate și chiar le-au salutat. Viceprimarul Adrian Antoche a povestit că o femeie le-a spus „Ceau, frumoaso!”, convinsă că în fața ei se află un copil.

Prin această metodă, autoritățile vor să transmită un mesaj clar și să îi determine pe șoferi să încetinească și să circule cu mai multă responsabilitate în zonele sensibile.

Cum a ajuns această idee să schimbe comportamentul șoferilor

Impactul acestor siluete este atât de realist, încât unii au fost luați complet prin surprindere. „M-am speriat, prima dată am crezut că este un copil. După aceea te obișnuiești, dar este foarte evident și te obligă să fii atent.”, a declarat un bărbat, potrivit stirileprotv.ro.

Interesant este că fotografiile nu au fost realizate special pentru acest proiect, ci au fost cumpărate de pe site-uri de specialitate și transformate în indicatoare.

Ideea nu este nouă în Europa și este deja folosită în țări precum Austria și Franța. Inspirația a venit după ce primarul din Lipova a văzut acest sistem în timpul unei vizite la . Rezultatele nu au întârziat să apară, deoarece mulți șoferi au frânat instinctiv când au observat siluetele, semn că metoda funcționează. Încurajate de reacții, autoritățile vor să instaleze astfel de indicatoare la toate școlile și grădinițele din oraș.