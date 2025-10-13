Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune

Nu există iarnă fără mandarine, iar vestea bună este că sezonul lor începe! Din octombrie până în ianuarie, fructele ajung la maturitate deplină. În , cele mai aromate soiuri vin din Spania, Italia, Croația și Grecia, însă și cele cultivate local țin pasul.

Beneficiile mandarinelor

Aceste mici aduc o mulțime de beneficii organismului nostru, conform csid.ro.

Iată ce beneficii oferă:

Ajută creierul să se menţină tânăr: potasiul, acidul folic şi alte substanţe antioxidante din mandarine asigură protecţie celulelor cerebrale.

Sunt benefice pentru gravide şi copii: datorită vitaminelor B conţinute, mandarinele au efect benefic în dezvoltarea celulelor nervoase ale fătului şi pot preveni malformaţiile congenitale.

Pot regla tensiunea arterială: nivelul crescut de potasiu din mandarine ajută la reglarea tensiunii arteriale, ca urmare a proprietăţilor vasodilatatoare asupra vaselor de sânge.

Susțin sănătatea inimii: bogate în fibre, vitamina C, vitamina B6 şi potasiu, mandarinele sunt ideale pentru protejarea sănătăţii inimii.

Susțin imunitatea: Datorită nivelului crescut de vitamina C şi a numeroaselor substanţe antioxidante (betacaroten, luteină, zeaxantină), mandarinele pot ajuta la contracararea efectelor nocive ale radicalilor liberi asupra organismului, susţin sistemul imunitar în lupta cu infecţiile virale şi protejează vederea.

Aduc un plus de frumusețe părului și pielii: vitamina C poate spori producţia de colagen, o proteină esenţială pentru sănătatea pielii şi a părului.

Ajută digestia și reglează nivelul de colesterol: fibrele ajută la reglarea tranzitului intestinal, previn constipaţia şi ţin la distanţă senzaţia de foame.

Cum alegi cele mai bune mandarine

Atunci când te duci să alegi mandarine, ține cont de următoarele aspecte: