MAE: Apartenența României la NATO, pilon esențial al securității naționale. Mesajul transmis de Ziua Alianței

Selen Osmanoglu
05 apr. 2026, 10:44
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. 77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington
  2. Context internațional tensionat
  3. Articolul 5 și întărirea Flancului Estic
  4. România susține o Europă mai puternică în NATO
  5. Ziua NATO în România

Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO în România, subliniind că apartenența țării noastre la Alianță rămâne fundamentul securității naționale, într-un context internațional tot mai complicat.

77 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington

Ministerul Afacerilor Externe a marcat împlinirea a 77 de ani de la semnarea Tratatul de la Washington, actul care stă la baza NATO, scrie Agerpres.

Instituția subliniază că România rămâne un susținător ferm al relației transatlantice, considerată un pilon esențial al securității euroatlantice.

Context internațional tensionat

Potrivit MAE, mesajul vine într-un moment dificil pentru securitatea globală, marcat de invazia Rusiei în Ucraina și de intensificarea crizelor internaționale.

„Într-un context internațional marcat de agravarea situației de securitate în Europa (…) apartenența României la NATO rămâne fundamentul securității naționale”, se arată în comunicat.

Oficialii subliniază că apartenența la o alianță bazată pe solidaritate și apărare colectivă reprezintă „cea mai puternică ancoră strategică” pentru România.

Articolul 5 și întărirea Flancului Estic

Un element central al securității NATO este Articolul 5, care prevede apărarea colectivă a statelor membre.

MAE arată că acest angajament a fost reconfirmat în ultimii ani prin măsuri concrete, inclusiv prin întărirea prezenței militare pe Flancul Estic, în regiunea Mării Negre și pe teritoriul României.

Noile planuri de apărare și dislocarea de trupe și capabilități militare contribuie la consolidarea securității în regiune.

România susține o Europă mai puternică în NATO

România promovează ideea unei Europe mai puternice în cadrul NATO, capabilă să contribuie activ la apărarea colectivă și la creșterea rezilienței spațiului euroatlantic.

Ministerul Afacerilor Externe reafirmă angajamentul diplomației române de a avea un rol activ în cadrul Alianței și de a consolida relația transatlantică.

Ziua NATO în România

Ziua NATO este marcată anual în prima duminică a lunii aprilie, conform legislației în vigoare.

România a devenit oficial membră NATO în 2004, după depunerea instrumentului de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, urmată de arborarea drapelului național la sediul Alianței.

