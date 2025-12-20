B1 Inregistrari!
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)

Ana Beatrice
20 dec. 2025, 19:02
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Sursa Foto: Facebook - Allegretto România
Cuprins
  1. Cum au trăit copiii Allegretto această experiență
  2. Cum au reușit micuții CONIL să aducă magia Crăciunului

Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni la sfârșitul săptămânii.Copiii talentați ai Corului Allegretto au adus emoție prin colindele lor. Alături de micuții de la Grădinița CONIL, au transmis bucurie prin cântecele de Crăciun. Cei mici au fost primiți de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, dar și de consilieri prezidențiali.

Sursa Foto: Facebook – Allegretto România

Cum au trăit copiii Allegretto această experiență

Într-o atmosferă plină de emoție și căldură, copiii au interpretat colinde și cântece de Crăciun. Prin vocile lor, au adus lumină, liniște și bucurie tuturor celor prezenți.

„Pentru câteva momente, muzica a creat o liniște aparte, o stare de apropiere și recunoștință. Emoția din priviri, zâmbetele și aplauzele au fost dovada că mesajul Crăciunului a ajuns acolo unde inimile erau pregătite să îl primească. Pentru copiii Allegretto, această experiență va rămâne o amintire prețioasă și o lecție despre respect, responsabilitate și puterea artei de a aduce oamenii împreună. Mulțumim pentru primirea caldă și elegantă, pentru deschiderea arătată și pentru bucuria împărtășită alături de copiii noștri”, a transmis Allegretto România pe pagina de Facebook.

Cum au reușit micuții CONIL să aducă magia Crăciunului

Pe lângă copiii talentați ai Corului Allegretto, vineri au venit să colinde și micuții Grădiniței CONIL Cotroceni. Ei au adus bucurie și emoție la Administrația Prezidențială.

Sursă Foto: Facebook – Asociația CONIL

„Cu glasuri cristaline și mult entuziasm, copiii noștri au fost întâmpinați și felicitați cu căldură de Prima Doamnă, într-un moment care va rămâne pentru mult timp în sufletele tuturor. Colindele lor au adus lumină, emoție și speranță, reamintindu-ne cât de puternice sunt gesturile simple atunci când vin din inimă”, au scris reprezentanții instituției pe Facebook.

