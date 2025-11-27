Extinderea Magistralei 4 de metrou parcurge un nou pas decisiv după ce contestația depusă de Gulermak a fost respinsă. Decizia clarifică temporar disputa dintre constructorii turci și redeschide drumul către semnarea contractului pentru tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul. Miza este una uriașă, având în vedere presiunea termenelor și riscul pierderii fondurilor europene.

Ce a dus la blocajul licitației pentru Magistrala 4

Licitația pentru extinderea Magistralei 4, pe segmentul Gara de Nord – Gara Progresul, a fost blocată în urma contestației depuse de compania turcă Gulermak. Joi, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor ( ) a respins oficial această contestație, permițând avansarea procedurilor. Autoritățile erau sub presiunea termenelor din Programul Transport 2021–2027, iar fiecare lună de întârziere risca să afecteze finanțarea nerambursabilă sau chiar să reducă amploarea proiectului.

Decizia CNSC elimină momentan riscurile de stagnare, însă nu exclude posibilitatea ca disputa să ajungă în instanță, o situație ce ar putea prelungi blocajul și ar compromite accesarea banilor europeni.

Cum a ajuns contractul de peste 6 miliarde de lei să fie disputat doar de firme turcești

Lotul 1, între Gara de Nord și Eroii Revoluției 2, are o valoare estimată de 6,16 miliarde de lei fără TVA și a atras doar două oferte, ambele din partea unor constructori turci: Gulermak și asocierea condusă de Dogus Insaat ve Ticaret A.S. Oferta Dogus a fost desemnată câștigătoare, fiind mai ieftină cu peste 102 milioane de euro.

Nemulțumită, Gulermak a formulat acuzații extrem de dure la adresa competitorului. În documentele depuse, compania susține: „Membrii Asocierii Dogus se fac vinovați de multiple încălcări flagrante ale legislației achizițiilor publice (…) delapidare, spălare de bani, manipularea procedurilor și utilizare necorespunzătoare a fondurilor europene”. De asemenea, Gulermak afirmă că în actele de calificare ale concurentului „lipsesc referiri esențiale la trecutul său profesional, marcat de sancțiuni și anchete”.

În replică, asocierea Dogus a depus o contestație în oglindă, solicitând respingerea ofertei Gulermak și susținând că propunerea lor financiară este mai avantajoasă pentru stat.

Ce a decis CNSC și ce urmează

Joi, CNSC a respins contestația formulată de Gulermak și a menținut decizia inițială de atribuire către Dogus. Această hotărâre permite reluarea procedurii de semnare a contractului, deși compania nemulțumită poate continua conflictul juridic printr-o plângere la . Autoritățile avertizează că o nouă etapă de litigii ar pune în pericol accesarea fondurilor europene destinate proiectului.

Care este situația Lotului 2 și ce presupune proiectul complet al Magistralei 4

Pentru Lotul 2, care leagă Eroii Revoluției de Gara Progresul, singura ofertă a venit din partea unei asocieri de firme românești: Construcții Erbașu, Concelex și Bog’Art. Evaluarea este în desfășurare, cu termen limită în 30 octombrie 2025. Contractul este estimat la peste 5,23 miliarde de lei fără TVA, potrivit stiripesurse.ro.

Extinderea Magistralei 4 reprezintă cel mai mare proiect de infrastructură din București și presupune realizarea a circa 12 kilometri de linie nouă, un depou subteran și 13 stații: Știrbei Vodă, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Uranus, George Rozorea, Chirigiu, Filaret, Eroii Revoluției, George Bacovia, Toporași, Nicolae Cajal, Luică, Giurgiului și Progresul. Împreună cu Gara de Nord 2, noua va conecta direct nordul și sudul orașului, deservind sectoarele 1, 4, 5 și comuna Jilava.

Valoarea totală a proiectului este estimată la 17 miliarde de lei, iar până la 2,5 miliarde de euro provin din fonduri europene. Implementarea se desfășoară în parteneriat între Primăria Sectorului 4, Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5. După decizia CNSC, autoritatea contractantă poate începe procedura de semnare a contractului pentru Lotul 1, iar dacă nu apar noi acțiuni în instanță, lucrările ar putea debuta în următoarele luni.