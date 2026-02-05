Guvernul a făcut un pas administrativ esențial pentru continuarea Magistralei 6 de metrou, proiectul care va lega Bucureștiul de Aeroportul Internațional Henri Coandă. Decizia vizează transferul unor terenuri-cheie și vine pe fondul avansului lucrărilor, dar și al problemelor apărute în teren.

Ce presupune decizia Guvernului privind transferul terenurilor

Executivul a aprobat transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6, măsură considerată vitală pentru deblocarea unei etape importante a proiectului. Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, hotărârea permite trecerea acestor suprafețe în domeniul public al statului, pentru realizarea unei lucrări de utilitate publică, cu impact național.

„Undă verde pentru Magistrala 6 – spre Otopeni merge mai departe! Guvernul a aprobat hotărârea iniţiată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care permite transferul a patru terenuri necesare construirii Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni)”, a transmis ministrul, potrivit stiripesurse.ro.

Oficialul a subliniat că această decizie „deblochează o etapă esenţială a proiectului şi aduce Capitala mai aproape de un transport public eficient şi durabil”.

Cum va schimba Magistrala 6 mobilitatea în București și nordul Capitalei

6 este gândită ca o alternativă rapidă la traficul rutier intens din zona de nord a Capitalei, conectând centrul orașului cu Aeroportul Otopeni. Traseul va avea o lungime de 14,2 kilometri și va include 12 stații, de la Gara de Nord până la Aeroportul Internațional Henri Coandă, traversând zone-cheie precum Pajura, Expoziției, Gara Băneasa sau Aeroportul Băneasa.

Proiectul este declarat de utilitate publică și de interes național, fiind parte a dezvoltării rețelei de transport trans-europene. Lucrările pentru Lotul 1, între 1 Mai și Tokyo, beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ce stadiu au lucrările și ce probleme au apărut pe DN1

În teren, lucrările avansează, Metrorex anunțând că scutul de forare „Sfânta Maria” a străpuns peretele viitoarei stații Gara Băneasa. În același timp, scutul „Sfânta Ana” a parcurs peste 1.600 de metri și a montat 1.076 de inele de tunel, apropiindu-se de aceeași stație.

Pe de altă parte, șantierul a generat dificultăți semnificative în trafic, în special pe DN1, în zona Liceului Francez, unde restricțiile impuse au fost considerate problematice, relatează HotNews. Au fost semnalate inclusiv accidente, pe fondul reconfigurării drumului și al semnalizării deficitare, situație care a determinat intervenția CNAIR.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a somat constructorii să remedieze rapid problemele apărute. În 22 ianuarie, a cerut respectarea strictă a planurilor avizate și îmbunătățirea semnalizării rutiere temporare.

„Reprezentanții CNAIR, care s-au deplasat la fața locului, au pus în vedere antreprenorilor să respecte planurile de semnalizare avizate, să suplimenteze semnalizarea verticală pe zona mediană a DN1 și să refacă marcajul longitudinal și de direcționare. Li s-a mai solicitat imperativ antreprenorilor să asigure o protecție suplimentară a parapetului median în zona joncțiunii cu parapetul temporar și coborârea capătului lisei parapetului metalic în unghi de 45 de grade”, a transmis CNAIR, potrivit B365.