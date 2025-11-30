B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei

Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei

Ana Beatrice
30 nov. 2025, 18:59
Magistrații domină topul pensiilor speciale. În octombrie 2025 media a depăşit 25.000 de lei
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine sunt beneficiarii celor mai mari pensii de serviciu în octombrie 2025
  2. Cum arată pensiile speciale din aviație, Curtea de Conturi și instanțe

În octombrie 2025, numărul pensiilor de serviciu a continuat să crească, ajungând la 11.786 de beneficiari. Față de luna precedentă sunt cu 27 de persoane în plus, potrivit datelor CNPP.

Categoria magistraților rămâne detașată în top, cu pensii medii ce trec de 25.000 de lei. În umbra lor, dar tot cu sume consistente, se află diplomații, funcționarii parlamentari și personalul aeronautic.

Cine sunt beneficiarii celor mai mari pensii de serviciu în octombrie 2025

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns, în octombrie 2025, la 11.786 de persoane. Creșterea față de luna precedentă este modestă, dar vizibilă. Încă 27 de persoane au intrat în categoria pensionarilor speciali.

Dintre toți beneficiarii, 7.845 primesc o parte din pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, ceea ce înseamnă că au și componentă contributivă. Datele provin din statisticile centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice, transmise de Agerpres.

Cea mai numeroasă categorie rămâne cea a magistraților, cu 5.755 de beneficiari ai Legii 303/2022. Aproape jumătate dintre ei, mai exact 2.555, primesc și pensie din BASS. Tot magistrații conduc și la capitolul venituri: pensia lor medie de serviciu urcă până la 25.408 lei, din care 7.513 provin din sistemul contributiv și restul de 22.235 lei sunt acoperiți din bugetul de stat.

Diplomații formează un alt grup consistent. În baza Legii 216/2015, 795 de persoane au beneficiat în octombrie de pensie de serviciu, iar 690 dintre acestea primesc și componentă BASS. Pensia lor medie a fost de 6.910 lei, din care 3.003 lei vin din bugetul de stat.

Nici funcționarii parlamentari nu sunt puțini. În această categorie se regăsesc 873 de beneficiari ai Legii 215/2015, dintre care 654 primesc parte din pensie din BASS. Pensia medie pentru acest grup se ridică la 6.215 lei, iar 3.520 de lei din sumă sunt acoperiți de la bugetul de stat.

Cum arată pensiile speciale din aviație, Curtea de Conturi și instanțe

Potrivit datelor CNPP, personalul aeronautic civil navigant rămâne una dintre cele mai bine plătite categorii speciale. În baza Legii 83/2015, 1.339 de persoane beneficiau în octombrie de pensie de serviciu, toate având și componentă din BASS. Pensia lor medie ajunge la 13.082 de lei, iar peste 8.000 de lei sunt acoperiți direct din bugetul de stat.

Nici beneficiarii de la Curtea de Conturi nu sunt de neglijat. În această categorie se regăsesc 678 de pensionari, toți cu pensie din sistemul contributiv. Media pensiei lor este de 10.317 lei, dintre care 2.408 lei provin din bugetul de stat.

În același timp, personalul auxiliar din instanțe și parchete formează cel mai numeros grup dintre cele trei. În baza Legii 130/2015, 2.346 de pensionari primesc pensie de serviciu, iar 1.924 dintre ei au și componentă BASS. Pensia medie pentru această categorie se ridică la 7.055 de lei, din care 4.320 de lei sunt plătiți de stat.

