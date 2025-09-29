Magneziu bisglicinat: Beneficii, mecanisme și dovezi științifice

Magneziul este unul dintre cei mai importanți electroliți din organism, implicat în peste 300 de reacții enzimatice. Deficitul său este frecvent, afectând până la 20–30% din populația generală, și se asociază cu oboseală, crampe musculare, tulburări cardiovasculare și anxietate.

Dintre toate formele de magneziu disponibile, magneziul bisglicinat este considerat una dintre cele mai bine absorbite și mai bine tolerate forme, datorită legării sale de două molecule de glicină.

Ce este magneziul bisglicinat?

Magneziul bisglicinat (sau glicinat) este un chelát de magneziu, în care ionul de magneziu este atașat de două molecule de glicină, un aminoacid cu proprietăți calmante asupra sistemului nervos.

Această combinație asigură:

Absorbție intestinală crescută , prin mecanisme similare absorbției aminoacizilor.

, prin mecanisme similare absorbției aminoacizilor. Toleranță gastrointestinală superioară , cu risc redus de diaree comparativ cu alte forme (oxid sau citrat).

, cu risc redus de diaree comparativ cu alte forme (oxid sau citrat). Beneficii sinergice: glicina contribuie la efectele relaxante și la îmbunătățirea somnului.

Pentru o perspectivă complementară și actualizată despre , vă recomandăm cu căldură articolul de pe RemediumFarm.ro — clar, bine documentat și util pentru aprofundare.

Rolul magneziului în organism

Magneziul este implicat în:

Funcția musculară și nervoasă – reglează contracția și relaxarea musculară, inclusiv la nivel cardiac.

– reglează contracția și relaxarea musculară, inclusiv la nivel cardiac. Metabolismul energetic – participă la sinteza ATP, „moneda energetică” a celulei.

– participă la sinteza ATP, „moneda energetică” a celulei. Sinteza ADN și ARN – esențial pentru diviziunea celulară și regenerare.

– esențial pentru diviziunea celulară și regenerare. Sănătatea oaselor – favorizează fixarea calciului și stimulează vitamina D.

– favorizează fixarea calciului și stimulează vitamina D. Reglarea glicemiei – influențează sensibilitatea la insulină.

Biodisponibilitatea magneziului bisglicinat

Unul dintre motivele pentru care magneziul bisglicinat este recomandat în practica medicală este biodisponibilitatea sa superioară.

Chelarea cu glicină previne interacțiunea ionului de magneziu cu alte substanțe din tractul digestiv (fitati, oxalați), care altfel ar bloca absorbția.

previne interacțiunea ionului de magneziu cu alte substanțe din tractul digestiv (fitati, oxalați), care altfel ar bloca absorbția. Studiile clinice arată că bisglicinatul are o rată de absorbție de 2–3 ori mai mare decât oxidul de magneziu.

decât oxidul de magneziu. În plus, spre deosebire de formele anorganice, bisglicinatul nu produce efect laxativ semnificativ.

Indicații clinice și beneficii

1. Sistemul nervos și somnul

Contribuie la reducerea anxietății și iritabilității .

. Glicina are efect neuroinhibitor , ceea ce facilitează relaxarea și somnul profund.

, ceea ce facilitează relaxarea și somnul profund. Studii recente arată o îmbunătățire a calității somnului și reducerea timpului de adormire.

2. Sistemul musculo-scheletic

Ajută la reducerea crampelor musculare nocturne sau induse de efort.

nocturne sau induse de efort. Sprijină recuperarea sportivilor, prevenind oboseala și spasmele musculare.

Are efect protector asupra densității osoase, mai ales la femeile postmenopauză.

3. Sistemul cardiovascular

Reglează tensiunea arterială , prevenind hipertensiunea.

, prevenind hipertensiunea. Reduce riscul de aritmii prin stabilizarea potențialului de membrană.

prin stabilizarea potențialului de membrană. Studii observaționale asociază nivelurile optime de magneziu cu un risc redus de infarct și accident vascular cerebral.

4. Metabolism și diabet

Îmbunătățește sensibilitatea la insulină și poate reduce rezistența la insulină.

și poate reduce rezistența la insulină. Pacienții cu diabet de tip 2 au adesea deficit de magneziu, iar suplimentarea ajută la controlul glicemic.

5. Stres și imunitate

Magneziul este esențial în răspunsul la stres , prin reglarea axei hipotalamus–hipofiză–suprarenale.

, prin reglarea axei hipotalamus–hipofiză–suprarenale. Deficitul de magneziu agravează secreția de cortizol și duce la epuizare.

Prin efectele asupra sistemului nervos și metabolismului energetic, bisglicinatul susține imunitatea.

Deficitul de magneziu: Simptome și diagnostic

Deficitul poate fi subtil, dar are impact major. Simptome frecvente:

Oboseală cronică

Crampi și spasme musculare

Tulburări de somn

Iritabilitate, anxietate

Palpitații, aritmii

Constipație

Diagnosticul se face prin analize de sânge, dar magneziul seric nu reflectă întotdeauna starea reală, deoarece 99% din magneziu este intracelular. De aceea, se recomandă și determinări eritrocitare sau evaluarea simptomatică.

Doze recomandate

Bărbați : 400–420 mg/zi

: 400–420 mg/zi Femei : 310–320 mg/zi

: 310–320 mg/zi Sarcină și alăptare: 350–360 mg/zi

Dozele terapeutice de magneziu bisglicinat pot varia între 200–600 mg/zi, în funcție de indicație și toleranță.

Siguranță și efecte adverse

Magneziul bisglicinat este bine tolerat.

Reacții adverse rare: greață ușoară, disconfort abdominal.

Spre deosebire de alte forme, diareea apare mult mai rar.

Contraindicații: insuficiență renală severă (risc de hipermagneziemie).

Interacțiuni medicamentoase

Poate reduce absorbția unor antibiotice (tetracicline, fluorochinolone).

Diureticele, inhibitorii pompei de protoni și laxativele cresc riscul de deficit de magneziu.

Se recomandă administrarea la distanță de alte suplimente sau medicamente.

Compararea formelor de magneziu

Formă de magneziu Biodisponibilitate Efecte secundare Recomandări Oxid Scăzută ( Diaree, balonare Uz ocazional, nu pentru deficit cronic Citrat Bună (~30%) Efect laxativ Constipație cronică Bisglicinat Foarte bună (>70%) Foarte bine tolerat Deficit cronic, anxietate, somn Malat Bună Ușor laxativ Oboseală, fibromialgie Taurat Bună Rar Cardioprotecție

Studii clinice relevante

Somn și anxietate – Un studiu publicat în Journal of Research in Medical Sciences a demonstrat că suplimentarea cu magneziu bisglicinat a redus scorurile de anxietate la pacienți cu tulburări de somn. Crize migrenoase – Studii clinice au arătat reducerea frecvenței migrenelor cu până la 40% la pacienți care au primit magneziu chelat. Sarcină – Magneziul bisglicinat este utilizat pentru prevenirea preeclampsiei și a crampelor musculare din trimestrul III. Sportivi – Suplimentarea a dus la scăderea nivelului de lactat și îmbunătățirea performanței.

Recomandări practice

Alege suplimente certificate , cu menționarea clară a formei (bisglicinat/glicinat).

, cu menționarea clară a formei (bisglicinat/glicinat). Administrează seara pentru efect relaxant.

Asociază cu vitamina B6, care crește utilizarea intracelulară a magneziului.

Evită consumul excesiv de cafea și alcool, care cresc eliminarea de magneziu.

Magneziul bisglicinat reprezintă una dintre cele mai eficiente și sigure forme de suplimentare cu magneziu, cu absorbție ridicată, toleranță excelentă și beneficii demonstrate asupra somnului, sistemului nervos, muscular și cardiovascular. Este recomandat atât în deficitul documentat, cât și preventiv, pentru susținerea sănătății generale.