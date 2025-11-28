B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie

MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie

Ana Beatrice
28 nov. 2025, 15:26
MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
Sursa Foto: Facebook - Ministerul Afacerilor Interne, Romania
Cuprins
  1. De ce sunt interzise zborurile cu drone în minivacanța de 1 Decembrie
  2. De ce este important să evităm ridicarea dronelor

MAI îi avertizează pe cetățeni! Românii nu au voie să ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Măsura este menită să prevină incidentele și să protejeze desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale.

De ce sunt interzise zborurile cu drone în minivacanța de 1 Decembrie

Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe cetățeni să lase dronele la sol în minivacanța de Ziua Națională. Într-o postare publicată pe pagina de Facebook, instituția avertizează că ridicarea dronelor fără autorizațiile necesare poate genera riscuri. Acestea sunt cu atât mai mari în zonele cu restricții temporare de zbor și în apropierea evenimentelor oficiale.

„Înțelegem că mulți dintre voi folosiți dronele pentru filmări si activități recreative, dar, trebuie să ținem cont că anumite zone se află sub restricții temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități și poate pune în pericol siguranța persoanelor”, a transmis vineri MAI.

De ce este important să evităm ridicarea dronelor

MAI a mai precizat că dronele ar trebui lăsate la sol în această perioadă pentru a proteja spațiul aerian. Măsura este necesară pentru a preveni incidentele care pot apărea în apropierea evenimentelor oficiale.

Instituția arată că această regulă ajută autoritățile să își desfășoare intervențiile fără a fi perturbate. În același timp, îi scutește pe operatori de eventuale sancțiuni sau probleme.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și responsabilitate! Respectând aceste reguli, contribuim cu toții la siguranța comunității!”, se mai arată în postarea Ministerului Afacerilor Interne.
