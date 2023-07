Mai multe zone din Insula Corfu sunt evacuate din cauza incendiilor

și insula Corfu, după izbucinea unor incendii de vegetație.

Această nouă evacuare din Grecia vine după ce 19.000 de oameni au fost nevoiți să , informează Știrile Pro Tv.

Grecia se confruntă cu temperaturi foarte ridicate, de peste 40 de grade în toată țară, iar unele incendii au apărut în urmă cu o săptămână.

alert on second Greek island of Footage from Dassia on the east coast of Corfu shows fire spreading across the hills Evacuation orders in place for Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia, and Sinies

O sărbătoarea națională ar fi trebuit să aibă loc luni, dar a fost anulată din cauza „condițiilor extraordinare care predomină în țară din cauza incendiilor”, a transmis președinția elenă.

l issued evacuation orders for the northwest island of on Sunday as wildfires begin to spread across the popular tourist destination, local media reported.

Sea evacuations have already begun across the island, the local government has said.

