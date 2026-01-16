B1 Inregistrari!
Mai mulți indivizi au intrat în casa unui interlop și i-au furat seiful cu aproape un kg de aur și un milion de euro. Mesajul de amenințare al interlopului (VIDEO)

Adrian A
16 ian. 2026, 11:05
În noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 03:10, un bărbat din Mediaș a apelat 112 și a reclamat că persoane necunoscute au pătruns în locuința sa și i-au sustras un seif. Apoi a ieșit la iveală o întregă poveste.

Avea o avere în seiful furat

700 de grame de aur și un milion de euro. Asta e prada cu care au plecat indivizii care au spart casa interlopului. Bărbatul a sunat la 112.

„În cursul nopții, în jurul orei 03:10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaș, cu privire la faptul că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif.

Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum și 1.000.000 euro.

O echipă complexă de polițiști, coordonați de șeful Serviciului de Investigații Criminale se află la fața locului în vedere efectuării activărilor specifice de cercetare la fața locului și desfășurării întregului ansamblu de activități specifice.”, arată un comunicat al Poliției Sibiu.

Interlopul păgubit, mesaj de amenințare

Până să rezolve Poliția din Sibiu cazul, interlopul păgubit a decis să încerce să își facă dreptate singur. Și i-a amenințat pe cei care i-au furat seiful că îi va găsi.

„Ăla care ai făcut-o să știi că te găsesc. Banii ăia din seif erau puțini. Eu mai plătesc un milion să îl găsesc pe cel care mi-a spart casa. Așa să vă gândiți care ați făcut-o, să știți că pe urmele voastre vin oameni mari. Nu oameni de aici, ci oameni din alte părți.”, e o parte din mesajul de amenințare trimis de interlopul rămas fără seif, care i-a și anunțat pe cei care i-au furat averea că au 24 de ore să îi înapoieze bunurile.

Potrivit unor surse judiciare, persoana vătămată e cunoscută cu antecedente penale. Bărbatul are un cazier judiciar consistent pentru infracțiuni de furt, tăinuire, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte fapte penale. El a făcut închisoare în Italia, pentru tâlhărie.

