Mai mulți pacienți din Fâșia Gaza au ajuns pe aeroportul din Otopeni, în cadrul unei noi misiuni de sprijin umanitar a României

Mai mulți pacienți din Fâșia Gaza au ajuns pe aeroportul din Otopeni, în cadrul unei noi misiuni de sprijin umanitar a României

18 sept. 2025, 00:15
Mai mulți pacienți din Fâșia Gaza au ajuns pe aeroportul din Otopeni, în cadrul unei noi misiuni de sprijin umanitar a României
Foto: Hepta - DPA Images / Mohammed Talatene

România ia parte la o nouă misiune de sprijin umanitar pentru civilii din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat, miercuri seara, pe aeroportul din Otopeni, cu 10 pacienți grav afectați de lipsa accesului la tratament medical. Alături de aceștia au sosit în țară și 28 de persoane care face parte din familiile lor.

Ce se va întâmpla cu pacienți ajunși în țară

Potrivit Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, care a coordonat misiunea de sprijin umanitar, o parte dintre pacienți vor rămâne în România pentru a primi sprijin medical, iar o altă parte va fi transferată către spitalele din Belgia.

„Suntem la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, unde România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.

O parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alții vor fi transferați în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziție de Regatul Norvegiei.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne, în strânsă colaborare cu mai multe instituții naționale și organisme internaționale, esențiale pentru asigurarea unei desfășurări eficiente și în condiții de siguranță”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pe pagina oficială de Facebook.

Câți pacienți din Fâșia Gaza au ajuns în România, în operațiunea din iulie

Misiunea de miercuri seară a fost cea de-a noua operațiune de sprijin desfășurată de România, pentru civilii din Fâșia Gaza. La sfârșitul lunii iulie, 12 copii palestinieni și 36 de membrii ai familiilor acestora au ajuns în siguranță, la București, cu ajutorul partenerilor europeni.

Dintre aceștia, 4 pacienți și 6 însoțitori au fost transportați în Franța, iar ceilalți 8 copii, împreună cu cei 30 de membrii ai familiilor, au fost transferați în Norvegia, cu o aeronavă pusă la dispoziție de Slovacia.

 

Povestea tinerei din Gaza care a reușit să ia BAC-ul în România

În timp ce România ajută pacienți din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical, sunt și persoane care reușeșsc să scape de război și să se refugieze la noi în țară. Este și cazul unei tinere din Gaza care, după doar doi ani de când s-a stabilit în România, a reușit să susțină examenul de Bacalaureat și l-a promovat cu brio.

Tatăl ei a fost primul care a emigrat în România, în Gorj, unde și-a deschis un restaurant. Ulterior, toată familia a părăsit Gaza și s-a stabilit la noi în țară.

Farah a fost elevă la profilul Matematică – Informatică, la Colegiul Naţional George Coşbuc din Motru, începând cu clasa a X-a. Cu toate că nu i-a fost tocmai ușor să se adapteze la cultura românească și să învețe limba noastră, în cele din urmă, a ajuns să se îndrăgostească de hora românească şi de papanaşi.

„E un oraş foarte mic şi nu am avut unde să învăţ limba. De-asta am încercat mereu să învăţ singură, că asta era singura soluţie.Cultura aici e foarte diferită şi asta era greu pentru mine, dar am reuşit până la urmă”, a spus Farah Hasanain, pentru Observator News.

Visul Farahei este să lucreze în domeniul IT, motiv pentru care și-a dorit și-a propus să studieze la Timișoara, la Universitatea Politehnica.

Deși și-a construit o nouă viață în România, tânăra nu poate să nu se gândească la situația tensionată din Gaza. Încearcă să ţină legătura cu prietenii care au rămas acolo și speră ca într-o zi să se poată întoarce acasă.

„E greu. Nu au mâncare. Nu au net. Nu au absolut nimic”, a spus Farah.

