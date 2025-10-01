Marea actriță Maia Morgenstern a reacționat miercuri indignată în urma unei postări de pe rețelele de socializare care distribuia un clip video mai vechi în care apărea cântând pe stradă, la un eveniment organizat de Primăria Capitalei.

Cum a reacționat Maia Morgenstern

Clipul video cu un moment artistic al actriței Maia Morgenstern a fos scos din context de către un utilizator care a scris pe Facebook: “Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea și bani”.

În urma acetei postări, Maia Morgenstern a venit cu ample:

“Bun! Hai să ne lămurim! Pentru ca mi se pare dincolo de orice limită! Este vorba despre un eveniment cultural, susținut/ recomandat/organizat/impus de către Primăria Orașului București. PMB. Se numește „Străzi deschise „.

Se desfășoară de câțiva ani, pe toată durata verii, până spre toamnă: pe toată perioada estivală, in anumite cartiere, zone, Străzi..au loc evenimente culturale, artistice. De mai mică sau de mai mare anvergură. ( Bine, asemenea activități au loc de ani de zile, mulți, dar..dé, acuma depinde cine le propune. Dacă le propune unu’..e ciuma! Dacă zice altul..se cheamă arta stradală, incluziune, etc și alte vorbe mari șilate))”.

Maia Morgenstern a explicat că toate instituțiile culturale din Capitală din subordinea PMB au obligația de a participa la evenimentele din cadrul “Străzi deschise”, ceea ce actrița apreciază ca fiind o normalitate:

“Toate, dar toate instituțiile publice de cultură ( teatrele, adicatelea) aflate in subordinea Consiliului General al PMB au OBLIGAȚIA de a participa la aceste activități, organizate în weekend-uri. Și e normal sa fie așa: sunt instituțiile publice de cultură subvenționate de către stat. Avem și datorii, și obligații. Și salarii, plătite lunar, conform unui pontaj. Știți?! Cât am fi noi de mari artiști ( sau mici. Aici vorbesc și de caractere, in fine!)…ne luăm salariile pe bază de pontaj…gen. Dar despre asta altă dată.

Am răspuns firesc, normal solicitărilor venite din partea teatrului unde lucrez, (de) unde îmi iau salariul. Asta am de făcut, asta fac, conform fișei postului. Dè, eu mi-am semnat fișa postului și îmi câștig in mod cinstit salariul. Asta pentru a răspunde unor păreri / comentarii de genul: ăștia își iau salariul degeaba! Nimic nu fac!

Si alte mizerii de genul ăsta . Iar eu găsesc bucurie în tot ceea ce fac”.