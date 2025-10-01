B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern

„Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani”. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern

George Lupu
01 oct. 2025, 11:49
Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea bani. Mesajul care a indignat-o pe Maia Morgenstern
Cuprins
  1. Cum a reacționat Maia Morgenstern

Marea actriță Maia Morgenstern a reacționat miercuri indignată în urma unei postări de pe rețelele de socializare care distribuia un clip video mai vechi în care apărea cântând pe stradă, la un eveniment organizat de Primăria Capitalei.

Cum a reacționat Maia Morgenstern

Clipul video cu un moment artistic al actriței Maia Morgenstern a fos scos din context de către un utilizator care a scris pe Facebook: “Cine știe cum o cheamă și de ce a ajuns să cânte pe stradă? Trecătorii au vrut să-i dea și bani”.

În urma acetei postări, Maia Morgenstern a venit cu explicații ample:

“Bun! Hai să ne lămurim! Pentru ca mi se pare dincolo de orice limită! Este vorba despre un eveniment cultural, susținut/ recomandat/organizat/impus de către Primăria Orașului București. PMB. Se numește „Străzi deschise „.

Se desfășoară de câțiva ani, pe toată durata verii, până spre toamnă: pe toată perioada estivală, in anumite cartiere, zone, Străzi..au loc evenimente culturale, artistice. De mai mică sau de mai mare anvergură. ( Bine, asemenea activități au loc de ani de zile, mulți, dar..dé, acuma depinde cine le propune. Dacă le propune unu’..e ciuma! Dacă zice altul..se cheamă arta stradală, incluziune, etc și alte vorbe mari șilate))”.

Maia Morgenstern a explicat că toate instituțiile culturale din Capitală din subordinea PMB au obligația de a participa la evenimentele din cadrul “Străzi deschise”, ceea ce actrița apreciază ca fiind o normalitate:

“Toate, dar toate instituțiile publice de cultură ( teatrele, adicatelea) aflate in subordinea Consiliului General al PMB au OBLIGAȚIA de a participa la aceste activități, organizate în weekend-uri. Și e normal sa fie așa: sunt instituțiile publice de cultură subvenționate de către stat. Avem și datorii, și obligații. Și salarii, plătite lunar, conform unui pontaj. Știți?! Cât am fi noi de mari artiști ( sau mici. Aici vorbesc și de caractere, in fine!)…ne luăm salariile pe bază de pontaj…gen. Dar despre asta altă dată.

Am răspuns firesc, normal solicitărilor venite din partea teatrului unde lucrez, (de) unde îmi iau salariul. Asta am de făcut, asta fac, conform fișei postului. Dè, eu mi-am semnat fișa postului și îmi câștig in mod cinstit salariul. Asta pentru a răspunde unor păreri / comentarii de genul: ăștia își iau salariul degeaba! Nimic nu fac!

Si alte mizerii de genul ăsta . Iar eu găsesc bucurie în tot ceea ce fac”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Retragerea serialului „Plaha” de pe YouTube dă naștere la controverse. Explicațiile producătorilor de la Jurnal TV
Eveniment
Retragerea serialului „Plaha” de pe YouTube dă naștere la controverse. Explicațiile producătorilor de la Jurnal TV
Pericolul căștilor purtate prea mult: tinerii riscă să nu mai înțeleagă conversațiile
Eveniment
Pericolul căștilor purtate prea mult: tinerii riscă să nu mai înțeleagă conversațiile
Industria IT dată peste cap. De ce programatorii nu mai au lumea la picioare? Experții avertizează că totul s-a schimbat în 4 ani
Eveniment
Industria IT dată peste cap. De ce programatorii nu mai au lumea la picioare? Experții avertizează că totul s-a schimbat în 4 ani
Motivul pentru care tinerii singuri nu mai vor să iasă la întâlniri. Iată ce spune un studiu
Eveniment
Motivul pentru care tinerii singuri nu mai vor să iasă la întâlniri. Iată ce spune un studiu
Prima bancă locală de alimente în Sectorul 6 al Capitalei: 500 de tone de alimente, salvate în doar 6 luni. Cum au fost valorificate alimentele donate (VIDEO)
Eveniment
Prima bancă locală de alimente în Sectorul 6 al Capitalei: 500 de tone de alimente, salvate în doar 6 luni. Cum au fost valorificate alimentele donate (VIDEO)
Majorat extravagant: petrecerile de 18 ani s-au transformat în nunți în miniatură. Invitații vin cu plicul
Eveniment
Majorat extravagant: petrecerile de 18 ani s-au transformat în nunți în miniatură. Invitații vin cu plicul
Noile salarii ale judecătorilor CCR: 47.000 lei. Spor stres: 11.700 lei, confidențialitate: 2.300
Eveniment
Noile salarii ale judecătorilor CCR: 47.000 lei. Spor stres: 11.700 lei, confidențialitate: 2.300
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit intoxicat cu ciuperci. Mama și două surori au fost internate de urgență
Eveniment
Tragedie în Vaslui. Un copil a murit intoxicat cu ciuperci. Mama și două surori au fost internate de urgență
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz pentru a marca Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân
Eveniment
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roz pentru a marca Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European și la reuniunea Comunității Politice Europene
Eveniment
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European și la reuniunea Comunității Politice Europene
Ultima oră
11:41 - Explozie în timpul festivalului Oktoberfest din Munchen. Autoritățile au închis evenimentul. Un om a murit
11:30 - David Măruță și Ilona Tand, final neașteptat! Relația lor s-a terminat brusc, iar Andra a spus totul
11:29 - Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
11:26 - Dan Negru, despre o posibilă revenire la „Te pui cu blondele”: „Trecutul e un loc frumos de vizitat, dar nu de trăit în el”
11:11 - Sorin Grindeanu (PSD): „Vom acorda a doua tranșă din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei”. Când vor ajunge banii la beneficiari
10:56 - Serghei Lavrov, despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant”
10:53 - Un fiu și-a bătut mama până la moarte după ce i-a cerut „violent” moștenirea, timp de două săptămâni
10:49 - Retragerea serialului „Plaha” de pe YouTube dă naștere la controverse. Explicațiile producătorilor de la Jurnal TV
10:48 - Pericolul căștilor purtate prea mult: tinerii riscă să nu mai înțeleagă conversațiile
10:08 - Industria IT dată peste cap. De ce programatorii nu mai au lumea la picioare? Experții avertizează că totul s-a schimbat în 4 ani