Sărbătorea de Paște în 2026 pare să fie mai sărac pentru un număr tot mai mare de români. au fost reduse, mulți preferând să cheltuiască mai puțin, de teama vremurilor ce vor veni.

Peste 85% dintre români intenționează să petreacă sărbătorile pascale acasă, alături de familie, arată o cercetare sociologică. Cei mai mulți își reduc cheltuielile în această periodă, din diferite motive. Un procent de 42% dintre cei chestionați au spus că vor aloca mai mulți bani pentru sărbători. Alți 31% au recunoscut că vor reduce cheltuielile.

Românii reduc cheltuielile pentru Paște

Studiul a fost realizat de Reveal Marketing Research între 1-5 aprilie. Conform cercetării, 42% dintre cei chestionați au spus că vor aloca un buget mai mare decât în 2025, pentru sărbătorile de Paște. Alți 31% intenționează să reducă cheltuielile, iar 27% au estimat că vor avea cheltuieli similare cu cele din anul trecut.

Autorii atrag atenția că, în pofida unei creșteri de 42% a celor care spun că vor aloca mai mult (față de 40% în 2024), majorare reflectă mai curând o ajustare în raport cu inflația, iar nu o intenție de consum sporit.

Din cauza presiunilor economice, șase din zece români estimează că vor avea o masă mai săracă în 2026, decât în anii anteriori. Un procent de 31% declară că vor reduce bugetul alocat sărbătorilor, față de 21% câți susțineau acest lucru în 2025. Un procent de 27% vor cheltui sume similare cu cele de anul trecut, în scădere de la 39% în 2025.

„Trei ani de date consecutive ne spun același lucru: românii sărbătoresc Paștele cu tot mai multă precauție financiară. Ceea ce e nou în 2026 este viteza schimbării – creșterea cu 10% a celor care vor reduce bugetul într-un singur an este un semnal pe care nu îl putem ignora”, a afirmat Marius Luican, director general , citat în comunicatul de prezentare a studiului.

Românii au ajuns să pună mai mult preț pe tradiții

Românii au diferite justificări pentru reducerea bugetelor destinate sărbătorilor de Paște și orientarea către un . 48% dintre respondenți spun că au observat schimbări în modul în care sărbătoresc aceste zile, în ultimii ani. Ei spun că sunt în căutarea unui mod mai autentic și mai profund de celebrare, departe de agitația comercială (40%, față de 28% în 2025).

Alții vorbesc despre adoptarea unui stil minimalist și eco-friendly, pentru a evita consumul excesiv (26%, comparativ cu 20% în 2025). Sunt și dintre cei care spun că vor face trecerea de la o abordare tradițională la una mai modernă (24%, în scădere de la 35% în 2025).

În ce privește semnificația Paștelui, cei mai mulți români pun accent pe tradiții și obiceiuri (37%). Alți 28% consideră că sărbătoarea este în primul rând despre conexiunea și comunicarea cu cei dragi. Un procent de 25% văd un echilibru între tradiții și relațiile cu familia.

Românii stau acasă de Paște

Potrivit studiului 85% dintre români vor petrece acest Paște acasă, în familie, comparativ cu 79% în 2025 și 2024. Aceasta este cea mai ridicată pondere din ultimii trei ani. Reprezentanții Generației Z (18-24 ani) se diferențiază,în sondaj, optând într-o măsură mai mare pentru ieșirile la restaurant (27%, față de 9% la nivelul întregului eșantion).

De asemenea, sunt mai puțini cei care intenționează să ofere cadouri comparativ cu anii trecuți. Un procent de 55% au spus că vor oferi daruri, raportat la 67% în 2024, 58% în 2025. Destinatarii principali sunt copiii (59%), partenerul de viață (57%) și părinții (40%).

Românii au sentimente pozitive legat de Sărbătorile Pascale (75%). Cele mai frecvent menționate fiind starea de bine (25%), fericirea și entuziasmul (17%), mulțumirea și recunoștința (11%). În schimb, ponderea celor care asociază această perioadă cu sentimentul de liniște a scăzut de la 17% în 2025 la 10% în 2026.

Studiul Reveal Marketing Research a fost realizat online în perioada 1-5 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național pentru populația de 18 ani și peste, utilizatori de internet, din mediul urban și rural. Eșantionul a inclus 1.005 respondenți, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3,1%, la un nivel de încredere de 95%, conform sursei.

Stațiunile sunt goale de sărbători

Scădere consumului și a puterii de cumpărare lovesc și în turism. Marile hoteluri, altădată pline, în perioada de Paște, au camere libere. La munte, în judeţele Prahova şi Braşov, mici antreprenori care au de închiriat cabane sau vile pentru grupuri de persoane, încă aşteaptă clienţi. Sute de proprietari de vile și pensiuni de pe Valea Prahovei şi din zonele turistice din Braşov – Predeal, Bran-Moieciu – aşteaptă clienţi.

Platformele de rezervări în turism indică peste 600 de unităţi de cazare libere pentru acest sfârşit de săptămână. Grupurile de pe rețelele de socializre dedicate turiştilor sunt pline de anunțuri de închiriere. Preţurile pornesc de la sub o sută de lei de persoană pe noapte, cu diferite facilități, însă clienții nu par interesați.

Hotelierii de pe Valea Prahovei au pregătit oferte speciale cu mâncăruri tradiţionale, spectacole live, prânz festiv, surprize pentru copii. Un astfel de pachet ajunge la 4.000 de lei, pentru doi adulți, cu trei nopţi de cazare, din 10 aprilie. Cu toate acestea multe camere au rămas libere. Antreprenorii justifică preţurile foarte mari, spunând că reflectă realitatea românească: scumpiri la materie primă, la energie etc.