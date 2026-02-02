B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”

Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 08:49
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Mario, adolescentul ucis de trei minori cu care se certase.
Cuprins
  1. Cum a aflat femeia că fiul ei l-a ucis pe Mario
  2. Ce a spus mama suspectului despre lipsa răspunderii penale
  3. Ce a spus mama minorului despre amenințările pe care le primește

Mama copilului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, spune că e terorizată, are sute de amenințări pe telefon și ar fi preferat să existe lege ca fiul ei să răspundă penal, așa încât „mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era revolta asta în toată țara”. Ea a mai susținut că n-a văzut nimic ciudat în comportamentul fiului ei și nu știa că acesta se droghează.

Cum a aflat femeia că fiul ei l-a ucis pe Mario

„În noaptea crimei eram la serviciu. Am plecat la lucru la 8:45, la ora 9:00 am autobuzul și dimineața la ora 4:00, marți dimineața, m-a sunat poliția că trebuie să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație pentru ce să vin acasă. Nu am știut absolut nimic. Am plecat de la serviciu, am venit acasă și când am ajuns acasă am văzut foarte, foarte multe mașini în curte, în casă, peste tot. Am tot întrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu am știut ce se întâmplă, nu mi s-a dat nicio informație. După care am plecat la Timișoara și abia acolo am aflat, după ce s-a luat declarația copilului, acolo am aflat tot ce s-a întâmplat. (…)

Nu am putut comunica unul cu altul. Pe copil l-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarația, și acolo am aflat ce s-a întâmplat”, a povestit femeia, pentru Antena 3 CNN.

Ce a spus mama suspectului despre lipsa răspunderii penale

Întrebată cum i se pare faptul că fiul ei nu va răspunde penal, femeia a răspuns: „Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte”.

Ea a mai susținut că nu știa că fiul ei se droghează: „Nu am aflat nimic ciudat, nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam (că se droghează) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga”.

De asemenea, a afirmat că știa că băieții sunt prieteni, dar nu și că s-ar fi certat.

Ce a spus mama minorului despre amenințările pe care le primește

Întrebată dacă se teme de revolta oamenilor, aceasta a răspuns: „Da, mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați de oameni. Oriunde aș merge nu îmi găsesc liniștea. (…) Îmi e frică pentru că oamenii sunt foarte revoltați pe noi, ne amenință, ne urmăresc. Ne urmăresc oriunde mergem, eu nu am nici…nu știu ce să mai spun”.

Femeia a mai spus că nu știe unde-i e copilul: „Nu știu absolut nimic. De joi seară l-au luat cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul”.

Mama suspectului a respins acuzația că a refuzat colaborarea cu autoritățile: „Nu am refuzat. Am refuzat doar în prima zi, când au vrut să îi dea medicamente înainte de evaluare. Au vrut să îl sedeze, fără să i se facă prima dată evaluările. Au vrut să îi dea medicamentele înainte de evaluare. Apoi eu am refuzat internarea”.

De asemenea, a negat că ar fi vrut să-și scoată fiul din țară.

Tags:
Citește și...
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Eveniment
Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Eveniment
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Eveniment
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Eveniment
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Eveniment
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Eveniment
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Eveniment
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Eveniment
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Ultima oră
11:10 - Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:30 - Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
10:08 - Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
10:02 - Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
09:39 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)