Mama copilului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, spune că e terorizată, are sute de amenințări pe telefon și ar fi preferat să existe lege ca fiul ei să răspundă penal, așa încât „mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era revolta asta în toată țara”. Ea a mai susținut că n-a văzut nimic ciudat în comportamentul fiului ei și nu știa că acesta se droghează.

Cum a aflat femeia că fiul ei l-a ucis pe Mario

„În noaptea crimei eram la serviciu. Am plecat la lucru la 8:45, la ora 9:00 am autobuzul și dimineața la ora 4:00, marți dimineața, m-a sunat poliția că trebuie să vin acasă. Nu mi s-a dat nicio informație pentru ce să vin acasă. Nu am știut absolut nimic. Am plecat de la serviciu, am venit acasă și când am ajuns acasă am văzut foarte, foarte multe mașini în curte, în casă, peste tot. Am tot întrebat, nu mi s-a comunicat nimic, nu am știut ce se întâmplă, nu mi s-a dat nicio informație. După care am plecat la Timișoara și abia acolo am aflat, după ce s-a luat declarația copilului, acolo am aflat tot ce s-a întâmplat. (…)

Nu am putut comunica unul cu altul. Pe copil l-am văzut abia la secția de poliție, când i s-a luat declarația, și acolo am aflat ce s-a întâmplat”, a povestit femeia, pentru

Ce a spus mama suspectului despre lipsa răspunderii penale

Întrebată cum i se pare faptul că fiul ei nu va răspunde penal, femeia a răspuns: „Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nu mai am cuvinte”.

Ea a mai susținut că nu știa că fiul ei se droghează: „Nu am aflat nimic ciudat, nu am observat absolut nimic, copilul era normal, se comporta normal, era totul ok. Nu știam (că se droghează) și nici nu mi-a spus nimeni despre așa ceva. Nu m-au informat nici de la școală, nu știam dacă se droga sau nu se droga”.

De asemenea, a afirmat că știa că băieții sunt prieteni, dar nu și că s-ar fi

Ce a spus mama minorului despre amenințările pe care le primește

Întrebată dacă se teme de revolta oamenilor, aceasta a răspuns: „Da, mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați de oameni. Oriunde aș merge nu îmi găsesc liniștea. (…) Îmi e frică pentru că oamenii sunt foarte revoltați pe noi, ne amenință, ne urmăresc. Ne urmăresc oriunde mergem, eu nu am nici…nu știu ce să mai spun”.

Femeia a mai spus că nu știe unde-i e copilul: „Nu știu absolut nimic. De joi seară cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul”.

Mama suspectului a respins acuzația că a refuzat colaborarea cu autoritățile: „Nu am refuzat. Am refuzat doar în prima zi, când au vrut să îi dea medicamente înainte de evaluare. Au vrut să îl sedeze, fără să i se facă prima dată evaluările. Au vrut să îi dea medicamentele înainte de evaluare. Apoi eu am refuzat internarea”.

De asemenea, a negat că ar fi vrut să-și scoată fiul din țară.