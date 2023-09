Mama lui Elon Musk nu este de acord cu bătaia dintre șeful Twitter și Mark Zuckerberg

Maye Musk, mama lui Elon Musk, nu este de acord cu . Ea a anunțat că nu-l lasă pe șeful Twitter să se bată cu șeful Meta. Pe Twitter a anunțat că a anulat lupta, deși a precizat că nu le-a comunicat această informație.

Pentru a se răzbuna pe compania lui Zuckerberg, după ce a primit interdicție pe platformele Meta, .

Andrew Tate a fost kickboxer profesionist și i-a transmis lui Elon Musk pe Twitter că „Te voi antrena” și „Nu vei pierde”.

„De fapt, am anulat lupta. Nu le-am spus încă. Dar voi continua să spun că lupta este anulată, pentru orice eventualitate”, a scris Maye Musk pe Twitter.

Actually, I canceled the fight. I haven’t told them yet. But I will continue to say the fight is canceled, just in case…🤨

— Maye Musk (@mayemusk)