Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a fost trimis luni, 17 noiembrie, în judecată de procurorii DNA. Mădălin Nicolae Pârâian este acuzat că ar fi cumpărat aparatură medicală la . Procurorii afirmă că acesta ar fi provocat un prejudiciu de peste un milion de lei.

Cine sunt inculpații trimiși în judecată de DNA

Procurorii DNA Bacău au trimis în judecată șapte inculpați acuzați de abuz în serviciu și complicitate. Managerul spitalului, responsabilul de achiziții și trei reprezentanți ai unor firme sunt vizați în acest dosar.

Managerul Mădălin Nicolae Pârâian este acuzat de patru fapte de abuz în serviciu cu folos necuvenit. Responsabilul de achiziții, Doru Ion Pralea, este trimis în judecată pentru patru infracțiuni similare de abuz în serviciu.

Administratorul I.V.R. și firmele Orion Mob și Raldia Distrib sunt acuzați de complicitate la abuz în cadrul achizițiilor. Reprezentanții Proton Impex 2000, inclusiv administratorul B.C. și agentul I.T.C., sunt investigați pentru sprijinirea procedurilor considerate nelegale, potrivit .

Ce au descoperit procurorii în urma anchetei

Procurorii arată că managerul ar fi acționat în baza unei înțelegeri frauduloase cu administratorul unor firme implicate în achizițiile spitalului. Aceștia susțin că aparatul radiologic mobil ar fi fost cumpărat la 593.810 lei, deși o ofertă mai ieftină fusese respinsă ilegal.

De semenea, se precizează că furnizorul câștigător ar fi virat 131.486,5 lei către firma controlată de I.V.R., fără justificarea unor servicii. Anchetatorii spun că paturile și noptierele, în valoare de 245.000 lei, ar fi fost achiziționate fără consultarea legală a trei oferte.

Și sistemele IT, evaluate la 199.920 lei, ar fi fost cumpărate prin divizarea nelegală a contractului și prin proceduri neconforme. Vestiarele metalice, în valoare totală de 55.000 lei, ar fi fost achiziționate la prețuri considerate dezavantajoase pentru spital.