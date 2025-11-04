Manele în biserica din curtea Muzeului Golești. Recent, pe Youtube a apărut un videoclip cu o manea filmată chiar în biserica situată în incinta Muzeului Viticulturii și Pomiculturii din Golești, județul Argeș. Este vorba despre clipul intitulat „Dă-mi o foaie și un pix, viață”, lansat de manelistul Florin Cercel și produs de Edy Talent.

Ce măsuri ia muzeul după această situație

Conducerea muzeului a anunțat că nu a dat niciodată permisiune pentru filmări profesionale în biserică și că respectă acest loc ca pe unul plin de sacralitate. La refuzul autorilor videoclipului de a-l retrage de pe platformele online, instituția a raportat clipul ca fraudulos și își rezervă dreptul de a face plângeri legale la organele competente.

Manele în biserica din curtea Muzeului Golești. Cum a fost posibilă filmarea

Cei din conducerea muzeului au mai precizat pe Facebook că nici nu aveau habar că acolo se va filma un clip de manele. Aceștia au mai spus că a fost pătită doar o taxă de fotografiere și cam atât.

„Cu consternare am găsit postat de câteva zile un clip pe you tube cu o melodie in care sunt filmate cadre din biserica de la Golesti.

Persoanele care au postat si filmat au pătruns in muzeu in data de 26 octombrie, au achitat la casa de bilete o taxa de fotografiere si au profitat de buna credința unor colegi din personalul muzeului, “fluturându-le” o chitanță.

Nu au avut permisiunea nimănui din conducerea instituției pentru filmare, iar permisiuni pentru video filmări profesionale în biserica din Muzeu nu s-au dat niciodată, pentru noi fiind un loc plin de sacralitate.

La refuzul acestora de a înlătura imediat clipul postat, instituția noastră a raportat clipul ca fraudulos și își rezerva dreptul de a face plângere la organele abilitate. ”, a transmis conducerea instituției, pe pagina de Facebook – .

Biserica face parte dintr-un complex istoric important, situat pe moșia boierilor . La doar câțiva pași de ea, boierul Dinicu Golescu a înființat în 1826 prima școală gratuită în limba română, accesibilă tuturor categoriilor sociale. Această școală a funcționat până în 1830, când boierul a murit de holeră, potrivit .