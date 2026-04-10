Maratonul Solidarității, o campanie inițiată de DGASPC Sector 6, prin Banca Locală de Alimente, se apropie de final. Aproape 2200 de pachete se află pe drum către persoanele defavorizate din sectorul 6. Mesele acestora vor fi mai bogate, mai îmbelșugate grație nenumăraților donatori și voluntari.

Prin multiple campanii caritabile, DGASPC și Banca Locală de Alimente aduc multă bucurie celor singuri, bolnavi sau cu venituri mici.

Câte tone de produse au fost strânse

Cu ocazia sărbătorilor pascale, Maratonul Solidarității aduce pe mesele acestora bucate tradiționale de Paști.

„Am reușit să strângem în perioada campaniei Maratonul Solidarității aproximativ 33 de tone de produse de la partenerii noștri, fie că vorbim de producători, distribuitori sau de lanțuri de retail.

Le-am transformat în aproape 2200 de pachete pentru familiIle defavorizate din comunitatea Sectorului 6. Pachetele conțin produse lactate, lapte, unt, produse de băcănie, ulei, mălai, făină și, evident, produse cu specificul sărbătorilor, drob, ou roșii, cozonac.

Sunt produse pe care le-am adunat de la donatorii noștri și, cu drag, le distribuim către beneficiarii noștri”, a spus Ovidiu Rusu, director Banca Locală de Alimente Sector 6.

Ce a precizat o beneficiară a campaniei Maratonul Solidarității

Întrebată ce înseamnă acest pachet, înainte de Paști, primit de la , o femeie a răspuns:

“O oază de aer, că ne ajută foarte mult acasă, în special că avem pensii minime, de 1.281, după 30 de ani de muncă. Vă dați seama, suntem și bolnavi și medicamente, facturi mari, taxe mari. E chiar…

Avem de toate, adică zahăr, ulei, făină, mălai, pe care nu le cumpărăm.

Să aibă sărbători fericite și ei, și dumneavoastră, și așa să o țină în continuare, că pentru noi, v-am zis, e o oază de aer, o oază de aer care ne dă… Uite, acum stăm lejeri, ne ducem cu mâncare caldă acasă”.

Proiectele vor continua în Sectorul 6

Chiar dacă maratonul se apropie de final, solidaritatea față de cei mai puțini norocoși și actele caritabile vor continua noi și noi proiecte de acest tip la Banca Locală de Alimente a Sectorului 6.

“Vom merge în continuare cu pachetele, cu mâncarea gătită către școlile din Sectorul 6, către beneficiarii noștri în fiecare zi.

Proiectele pe care le-am început anul trecut, ca de exemplu, primul foodtruck social, Six Flavors by Foodbank Six, va continua și ne veți găsi în continuare la evenimentele din Sectorul 6.

Continuăm, așa cum spuneam mai devreme, cu toate proiectele și activitatea de zi cu zi și pe parcursul anului 2026. Așteptăm alături de noi în continuare donatorii”, a mai menționat Ovidiu Rusu.