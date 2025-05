Marcel Ciolacu anunță sprijinul Guvernului Român pentru Israel în lupta cu incendiile devastatoare: „Suntem pe deplin solidari”

Premierul Marcel Ciolacu a exprimat, joi, solidaritatea Guvernului Român față de poporul israelian, care se confruntă cu în apropierea Ierusalimului.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de X, Ciolacu a anunțat că Executivul de la București este pregătit să ofere ajutorul său dacă va fi necesar: „Suntem pe deplin solidari cu poporul Israelului confruntat cu incendii devastatoare. Guvernul român este gata să ofere ajutorul său, dacă va fi necesar. Autoritățile noastre sunt în contact cu colegii israelieni.”

We stand in full solidarity with the people of Israel confronted with devastating fires. Romanian Government is ready to offer its help, if needed. Our relevant authorities are in contact with their 🇮🇱 colleagues and 🇪🇺CPM.

