Fostul premier, Marcel , afirmă că actuala problemă a este „deficitul de empatie”.

„M-am cam săturat”

Marcel Ciolacu crede că actuala problemă a Guvernului este „deficitul de empatie”, iar acesta va duce la „o criză socială”.

„M-am cam săturat, după patru luni, de toată mizeria care mi s-a pus în cap. Și am de gând să explic și să arăt, de fapt, neperformanța, unde se află în acest moment și lipsa de viziune economică care a transformat dintr-o problemă de deficit, a transformat într-o criză economică. De fapt, noi avem o mare problemă acum la Guvernul României, un deficit de empatie, care, dacă nu se oprește, va duce la o criză socială”, a declarat Ciolacu, într-o conferință de presă după Conferința extraordinară a PSD Buzău, conform Agerpres.

„Trebuie să îți asumi și criticile”

Fostul premier consideră că funcția pe care a avut-o vine cu critici, iar acestea ar trebui să fie asumate.

„Când îți asumi un rol în statul român, o demnitate publică, cum e cea de prim-ministru, trebuie să îți asumi și criticile care vin. Dar, în acest moment, nu vorbim de nicio reformă structurală al statului român, vorbim de niște concedieri colective, ceea ce este cu totul și cu totul altceva. Nu mai vorbim de burse, avem înghețate salarii, avem înghețate pensii, sunt blocate toate investițiile”, a spus Marcel Ciolacu.

„Ciolacu nu mai este”

El a subliniat că deficitul este ca pe „timpul său”, deci „ceva nu funcționează”.

„E același deficit ca pe timpul meu, nu e nicio îndreptare a deficitului prin acele măsuri de creștere a TVA, vom vedea cum se închide anul. Deci ceva nu funcționează. Ciolacu nu mai este acolo. Ciolacu ce a reușit, primul trimestru al anului a avut încasări bune, fiindcă este delay-ul investițiilor de peste 120 de miliarde de anul trecut. Niciodată după Revoluție nu au fost atâtea investiții în România”, a mai spus fostul premier.