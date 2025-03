Marcel Ciolacu, mesaj după tragedia din Macedonia: „Suntem pregătiți să le oferim sprijinul nostru”

Premierul Marcel Ciolacu a exprimat un mesaj de solidaritate și condoleanțe după tragedia din Macedonia, unde un a dus la pierderea vieții a peste 50 de persoane.

În cadrul declarației sale, Ciolacu a transmis un gând de compasiune celor afectați de această tragedie, aducând omagiu victimelor și familiilor îndoliate.

De asemenea, premierul a subliniat că România este pregătită să ofere sprijin autorităților macedonene, fie prin ajutor umanitar, fie prin alte forme de asistență pentru a ajuta la depășirea acestei tragedii.

„Cu inima zdrobită de vestea despre incendiul tragic din Kočani, Macedonia de Nord, care a luat viața multor tineri. În numele Guvernului României, transmit condoleanțe tuturor celor afectați de această tragedie. Împărtășim durerea poporului Macedoniei de Nord, suntem pregătiți să le oferim sprijinul nostru. Suntem solidari în aceste vremuri dificile”, se arată în mesajul postat pe platforma X.

Heartbroken by the news on tragic fire in Kočani, North Macedonia, which claimed many young lives. On behalf of the Romanian Government, I send our condolences to all those affected by this tragedy. We share the grief of the people of North Macedonia, ready to offer our support…

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel)