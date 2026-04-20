B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Marele premiu la Joker a fost câștigat: 13 milioane de euro pentru un bilet de 14,50 lei

Marele premiu la Joker a fost câștigat: 13 milioane de euro pentru un bilet de 14,50 lei

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 09:08
Marele premiu la Joker a fost câștigat: 13 milioane de euro pentru un bilet de 14,50 lei
Sursă Foto: Facebook - Loteria Română
Cuprins
  1. Cum s-a câștigat premiul uriaș de 13 milioane de euro la Joker
  2. Cât din câștigul la jocurile de noroc rămâne, de fapt, în buzunar
  3. Care sunt numerele câștigătoare la Loto din 19 aprilie

Norocul a lovit spectaculos! Marele premiu la Joker, categoria I, a fost câștigat. Valoarea câștigului este de aproape 13 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 14,50 lei, informează Loteria Română.

Sursă Foto: facebook – Loteria Romana 

Cum s-a câștigat premiul uriaș de 13 milioane de euro la Joker

Un nou câștig spectaculos a fost înregistrat la tragerile loto din 19 aprilie 2026. Premiul de categoria I la Joker, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro, și-a găsit câștigătorul. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, și a fost completat cu două variante, costând doar 14,50 lei.

Este primul premiu de acest nivel acordat în 2026. Ultima dată, jackpotul la Joker a fost câștigat pe 15 septembrie 2024, când suma a fost de 11.845.622,10 lei.

Conform Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica suma.

Cât din câștigul la jocurile de noroc rămâne, de fapt, în buzunar

Orice câștig obținut din jocuri de noroc în România este supus impozitării, conform prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Impozitul se reține direct la sursă, astfel că suma încasată de câștigător este deja ajustată.

Sistemul de taxare este unul progresiv și include trei praguri distincte. 4% pentru câștigurile de până la 10.000 lei, 400 lei plus 20% pentru sumele cuprinse între 10.000 și 66.750 lei și 11.750 lei plus 40% pentru ceea ce depășește acest nivel. Practic, pe măsură ce câștigul crește, crește și valoarea impozitului reținut.

Care sunt numerele câștigătoare la Loto din 19 aprilie

  • Numere câștigătoare la Joker: 17, 7, 27, 37, 15 +11
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 4 1 8 8 3
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 3 4 6 1 5
  • Numere câștigătoare la Noroc: 2 3 2 4 8 7 7
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 33, 23, 24, 32, 2
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 11, 16, 12, 35, 17, 36
Tags:
