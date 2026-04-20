Norocul a lovit spectaculos! Marele premiu la Joker, categoria I, a fost câștigat. Valoarea câștigului este de aproape 13 milioane de euro. Biletul norocos a costat doar 14,50 lei, informează Loteria Română.
Un nou câștig spectaculos a fost înregistrat la tragerile loto din 19 aprilie 2026. Premiul de categoria I la Joker, în valoare de aproximativ 13 milioane de euro, și-a găsit câștigătorul. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, și a fost completat cu două variante, costând doar 14,50 lei.
Este primul premiu de acest nivel acordat în 2026. Ultima dată, jackpotul la Joker a fost câștigat pe 15 septembrie 2024, când suma a fost de 11.845.622,10 lei.
Conform Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica suma.
Orice câștig obținut din jocuri de noroc în România este supus impozitării, conform prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Impozitul se reține direct la sursă, astfel că suma încasată de câștigător este deja ajustată.
Sistemul de taxare este unul progresiv și include trei praguri distincte. 4% pentru câștigurile de până la 10.000 lei, 400 lei plus 20% pentru sumele cuprinse între 10.000 și 66.750 lei și 11.750 lei plus 40% pentru ceea ce depășește acest nivel. Practic, pe măsură ce câștigul crește, crește și valoarea impozitului reținut.