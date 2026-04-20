Este primul premiu de acest nivel acordat în 2026. Ultima dată, a fost câștigat pe 15 septembrie 2024, când suma a fost de 11.845.622,10 lei.

Conform Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica suma.

Cât din câștigul la jocurile de noroc rămâne, de fapt, în buzunar

Orice câștig obținut din jocuri de noroc în România este supus impozitării, conform prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Impozitul se reține direct la sursă, astfel că suma încasată de câștigător este deja ajustată.

Sistemul de taxare este unul progresiv și include trei praguri distincte. 4% pentru câștigurile de până la 10.000 lei, 400 lei plus 20% pentru sumele cuprinse între 10.000 și 66.750 lei și 11.750 lei plus 40% pentru ceea ce depășește acest nivel. Practic, pe măsură ce câștigul crește, crește și valoarea impozitului reținut.