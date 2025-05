Maria Ghiorghiu, mesaj profetic de 1 Mai: România va reveni la normal sub aripile ocrotitoare ale Americii

În dimineața zilei de 1 Mai, Maria Ghiorghiu, cunoscută pentru premonițiile sale, a transmis , descriind o revelație pe care susține că a primit-o sub forma unui glas divin.

Maria Ghiorghiu vine cu un nou mesaj!

„În această dimineață m-a trezit un glas care spunea cu bucurie așa: „Informații prețioase! A fost azi 1 MAI , întâlniri de vizită în România! România va reveni la condiții normale de viață, sub aripile ocrotitoare ale Americii!”, se arată în mesajul transmis de Maria Ghiorghiu pe .

Mai mult, clarvăzătoarea îndeamnă românii să își păstreze credința în Dumnezeu și în Maica Domnului, susținând că România este „Țara Adevărului Duhului Sfânt” și „Grădina Maicii Domnului”, destinată să devină un nou Ierusalim spiritual.

„Să credem cu adevărat că România va deveni al Doilea Nou Ierusalim. Să fim iubitori, milostivi și niciodată să nu deznădăjduim,” a mai spus Maria Ghiorghiu.

Ea consideră că România se află sub o protecție divină dublă — mai întâi sub ocrotirea Duhului Sfânt și a Maicii Domnului, apoi, cu îngăduința lui Dumnezeu, și sub sprijinul Statelor Unite ale Americii.